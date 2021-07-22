В МИД заявили о появлении новой горячей точки на севере Афганистана

Новая горячая точка стремительно образуется на севере Афганистана. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По словам Руденко, в тот регион начали активно стягиваться террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

"Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции много численные террористические организации. В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство", - цитирует слова Руденко РИА Новости

По мнению дипломата, это связано с выводом из страны американского контингента. Все происходящее несет прямую угрозу для Центральной Азии, считает он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2021, 16:44
    Гость: ONE

    "угроза исламского терроризма" это как в фильме "Белое солнце пустыни" -"Восток дело тонкое!"
    больше всех стоит опасаться Израилю и прочим ближневосточным сателлитам США-с их подачи расшевелили этот муравейник,уши так же выросли и у Англии-игры с Индией и Пакистаном длятся не одно столетие.
    Вот и Китай может решить свои проблемы на фоне "кидалова" штатовских вояк.
    короче-будет интересно...

  4. 22.07.2021, 13:47
    Гость: stalker

    "Рекордных высот достигло наркопроизводство... По мнению дипломата, это связано с выводом из страны американского контингента". Вот только не надо фигню пороть. Производство наркотиков в Афганистане выросло в 9 раз как раз после прихода туда американцев. Они же взяли под свой контроль все наркотрафики оттуда. И это уже давно известно. данный вопрос неоднократно поднимался нашим российским центром по борьбе с наркотиками перед американской стороной. А те только плечами разводили. Мол, ничего поделать не можем. А что до террористических движений в Афганистане, то сильно сомневаюсь, что тот же "Талибан" станет мириться с присутствием в стране каких либо иных вооруженных сил кроме их собственных.

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