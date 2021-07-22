В МИД заявили о появлении новой горячей точки на севере Афганистана

12:02 22.07.2021

Новая горячая точка стремительно образуется на севере Афганистана. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По словам Руденко, в тот регион начали активно стягиваться террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

"Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции много численные террористические организации. В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство", - цитирует слова Руденко РИА Новости.

По мнению дипломата, это связано с выводом из страны американского контингента. Все происходящее несет прямую угрозу для Центральной Азии, считает он.