Пандемия поставила рекорд по количеству смертей президентов в XXI веке

11:20 26.07.2021

С начала 2020 года и до середины июля 2021 года в мире погибли или умерли рекордное число находившихся у власти глав государств или правительств за последние 20 лет. Как пишет РБК, хза этот период времени в общей сложности умерли восемь находившихся у власти глав государств или правительств, что больше чем в 2018–2019 годах (пять лидеров умерли или были убиты) или в 2016–2017 годах (четыре человека).

Отмечается, что все смерти или гибели лидеров в 2020–2021 годах произошли в странах третьего мира. В 2003–2004 годах умерли семь лидеров глав государств или правительств.

Последний случай — убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, который был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции, его жена была тяжело ранена, но выжила, получив медицинскую помощь в США.

В апреле от ранений, полученных в бою с повстанцами, погиб президент Чада Идрис Деби, находившийся у власти с 1990 года. Сейчас страной правит военный совет.

Еще два африканских лидера — президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза — умерли от последствий заражения COVID-19.

Также от болезней скончались премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа (в ноябре 2020 года) и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини (в декабре 2020 года). Кроме того, за последние два года умерли сразу два премьер-министра Кот д'Ивуара. 8 июля 2020 года умер Амаду Гон Кулибали — ему стало плохо после заседания совета министров. А 10 марта того же года от рака скончался Амед Бакайоко.

Как пишет издание, в 2021 году на политических деятелей было организовано по крайней мере четыре покушения и одна попытка покушения.