Пандемия поставила рекорд по количеству смертей президентов в XXI веке
С начала 2020 года и до середины июля 2021 года в мире погибли или умерли рекордное число находившихся у власти глав государств или правительств за последние 20 лет. Как пишет РБК, хза этот период времени в общей сложности умерли восемь находившихся у власти глав государств или правительств, что больше чем в 2018–2019 годах (пять лидеров умерли или были убиты) или в 2016–2017 годах (четыре человека).
Отмечается, что все смерти или гибели лидеров в 2020–2021 годах произошли в странах третьего мира. В 2003–2004 годах умерли семь лидеров глав государств или правительств.
Последний случай — убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, который был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции, его жена была тяжело ранена, но выжила, получив медицинскую помощь в США.
В апреле от ранений, полученных в бою с повстанцами, погиб президент Чада Идрис Деби, находившийся у власти с 1990 года. Сейчас страной правит военный совет.
Еще два африканских лидера — президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза — умерли от последствий заражения COVID-19.
Также от болезней скончались премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа (в ноябре 2020 года) и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини (в декабре 2020 года). Кроме того, за последние два года умерли сразу два премьер-министра Кот д'Ивуара. 8 июля 2020 года умер Амаду Гон Кулибали — ему стало плохо после заседания совета министров. А 10 марта того же года от рака скончался Амед Бакайоко.
Как пишет издание, в 2021 году на политических деятелей было организовано по крайней мере четыре покушения и одна попытка покушения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не знаю от чего умерли другие президенты,но президент Танзании умер вскоре после того,как он провел эксперименты с тестами(или тампонами),то есть он взял "биоматериал" с разных фруктов,овощей,различных напитков,вина и т.д. Подписал каждый тампон с "биоматериалом" конкретными именами,фамилиями и адресами. И всё отослал в лабораторию. Через некоторое время по этим адресам люди получили результаты анализов... Большинство из них оказались позитивными... Вскоре после того,как президент Танзании обнародовал результаты своего эксперимента,он умер... То же самое могло случится и с Лукашенко,но белорусского президента от смерти "от последствий заражения COVID-19",как я поняла,спас Путин...
Муж раскрыл последние слова журналистки BBC, которая скончалась после вакцинации AstraZeneca.
В выписке из больницы в графе возможных причин смерти написано "Введение вакцины AstraZeneca против вируса CoViD-19".
44-летняя Лиза Шоу, которая работала на радиостанции BBC в Ньюкасле, никогда не испытывала никаких проблем со здоровьем. Но недавно женщине вкололи вакцину AstraZeneca. Уже через неделю британке стало плохо, ещё немного — и она совсем разболелась. Лизу положили в стационар. Поначалу лечение помогало, но потом она начала мучиться от головных болей и затуманенного сознания. Спустя несколько дней борьбы за жизнь в отделении интенсивной терапии женщина скончалась от невыносимых головных болей и кровоизлияния в мозг.
Муж признал, что количество смертей — капля в море по сравнению с тем, сколько жизней вакцина сможет спасти. Однако для его семьи смерть Лизы стала далеко не каплей. Скорее — огромной приливной волной, пишет The Sun.
президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза — умерли от последствий заражения COVID-19.
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это НЕправда.
этот Фейк выпустили политические шестерки фашингтона из тн оппозиции..
потому что президент танзании например имел ученую степен в биологии и Открыто называл истерию Говида - Аферой сша.
это он показывал что тн "тесты" это Фуфло - тестировал авокадо и горных козлов и получал положительные "результаты" на Говид..
оба президента умерли при мутных обстоятельствах от сердечной недостатотчности будучи совершенно Здоровыми.
классический почерк убийств цру кстати..
назвали гондурасом.
Кто-то здесь, на форуме, сопоставлял эту череду смертей с политикой почивших и убиенных относительно подлой ковидлы - они ее или не признавали, или отказывались от вакцинации податного населения. Корреляция по словам комментатора, была очень высокой...