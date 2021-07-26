Саакашвили назвал решение для Украины после запуска «Северного потока — 2»

10:47 26.07.2021

После старта «Северного потока — 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы. Об этом заявил глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород», — приводит его слова РИА Новости.

Саакашвили усомнился в сохранении транзита газа из России через Украину после ввода нового газопровода в эксплуатацию. Бывший президент также заявил, что Кремль якобы хочет «перекрыть» для Украины Черное море, поскольку именно на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода.

Ранее Германия достигла соглашения с США по вопросу достройки российского газопровода. Вашингтон откажется от новых санкций, но взамен Берлин обязуется поддерживать Штаты в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Действующий контракт закончится в 2024 году. Кроме того, Германия должна добиваться санкций против Москвы, если российская сторона будет совершать «агрессивные действия» против Украины.