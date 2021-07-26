Саакашвили назвал решение для Украины после запуска «Северного потока — 2»
После старта «Северного потока — 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы. Об этом заявил глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».
«То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород», — приводит его слова РИА Новости.
Саакашвили усомнился в сохранении транзита газа из России через Украину после ввода нового газопровода в эксплуатацию. Бывший президент также заявил, что Кремль якобы хочет «перекрыть» для Украины Черное море, поскольку именно на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода.
Ранее Германия достигла соглашения с США по вопросу достройки российского газопровода. Вашингтон откажется от новых санкций, но взамен Берлин обязуется поддерживать Штаты в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Действующий контракт закончится в 2024 году. Кроме того, Германия должна добиваться санкций против Москвы, если российская сторона будет совершать «агрессивные действия» против Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пронырливые шумерукры ещё в доисторические времена старались раскопать "залежи зелёного водорода" и начали копать и выкопали целое море, но " зелёного водорода" так и не нашли. Однако Саакашвили на мякине не проведёшь! Он исследовал глубины Чёрного моря и обнаружил там очень много водорода, но не "зелёного",а просто сероводорода.
Мишико должен быть назначен американцами премьер-министром незалежной.
Вот и за Россию без России порешали,обидно но выгодно ,ПРОМОЛЧИМ.
И было бы всё правильно да только где взять сырьё для "зелёного" водорода? Из чего его делать? - "залежи зелёного водорода" не существуют так же как и красного, жёлтого, голубого и т.д. В виде воды - сколько хотите, всё Чёрное море и мировой океан. Но чтобы воду разложить на кислород и водород нужна электроэнергия. Её ведь тоже нужно откуда-то получать.
Вроде уж совсем этот сукашвилий дурак-дураком...а ведь тоже думку верную меркует...
Тоже ведь человек,даже вот такой !