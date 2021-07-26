Крупнейшая табачная компания в мире призвала запретить сигареты в Британии

Курение запрещено

Руководство крупнейшей табачной компании в мире Philip Morris International (выпускает сигареты марок Marlboro и L&M, а также системы нагревания табака IQOS), выступило за запрет продажи сигарет на территории Великобритании, сообщает РБК со ссылкой на интервью представителей руководства компании газете The Telegraph.

В компании отметили, что положительно оценивают "прогрессивный" подход властей Великобритании к регулированию рынка электронных сигарет и других устройств для нагревания сигарет. Тем самым запрет на продажу обычных сигарет может способствовать этому. 

"Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех. С сигаретами следует обращаться как с бензиновыми автомобилями и запретить их в течение 10 лет", - заявили в компании. 

Летом 2019 года британское правительство представило концепцию по улучшению здоровья населения. Одна из ее главных целей — полный отказ от курения к 2030 году при помощи более активного использования электронных сигарет и средств бездымного нагревания табака. 

По мнению британских ученых, электронные сигареты на 95% менее опасны обычных. 

Великобритания является страной с одним из самых жестких антитабачных законов в мире. Еще в 1985 году здесь запретили рекламировать сигареты по телевидению, в 2003 году — на рекламных щитах. С 2005 года табачным компаниям запрещено быть спонсорами публичных мероприятий и спортивных соревнований. В 2016 году все сигареты на территории Великобритании стали продаваться в одинаковых упаковках болотно-зеленого цвета.

Британия также была первой страной в мире, запретив в 2007 году курение в публичных местах — ресторанах и кафе. Во всех аэропортах страны убрали помещения для курильщиков. 

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