На Украине средняя зарплата превысила отметку 500 долларов
Согласно украинской Государственной службе статистики, в июне «средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 14 тыс. 313 гривен», что в переводе на рубли составляет около 39 200 (примерно 532 доллара США).
Средний заработок за месяц вырос на 6%, а за год - более чем на 23%. Предыдущий максимум по размеру средней з/п был зарегистрирован в декабре.
Больше всего на Украине зарабатывают киевляне - 20,4 тыс. гривен ($759, или 55,9 тыс. руб.), а меньше всего жители Кировоградской области - 11,4 тыс. гривен ($424, или 31,2 тыс. руб.), сообщает ТАСС. Минимальная зарплата на Украине составляет 6 тыс. гривен ($223, или 16,4 тыс. руб.). В России МРОТ равен 12 792 рубля, в 2020-м был 12 130 рублей.
Ранее Росстат сообщал, что медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год оценена в 32 422 рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в нефгезазово-алмазнор-лесной России упали до 500 долларов
Что, не так-то уж и плохо в Незалежной?
А ведь у неё нет таких гигантских запасов нефти, как у РФ. Вам, россияне, свою зарплату с саудовской надо бы сравнивать, а не с нашей. Не хотите сравнить?
Лет 5-7 назад без лифчика чаще можно было встретить. Сейчас с этими масками совсем девчонок запугали. А насчет Украины скажу, что начало анти-России положено. Если Байден не умрет, он таки да эту идею воплотит в полной мере.
Так и пенсии сейчас выше чем в РФ.
Как не какают на незалежность, а там походу экономику тихо но поднимают!
Похоже Украина смогла избавится от наследия распада СССР, от которого РФ не смогла избавится, этакая венерическая болезнь власти -олигархия.
Нельзя не признать то, что там олигархи уже не влияют на политику страны и власть всё же сменяемая.
У нас наоборот, олигархи рулят страной, власть несменяемая.
А в Польше в три раза выше, чем в Украине. С праздником ЕР друзья!