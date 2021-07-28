На Украине средняя зарплата превысила отметку 500 долларов

22:41 28.07.2021

Согласно украинской Государственной службе статистики, в июне «средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 14 тыс. 313 гривен», что в переводе на рубли составляет около 39 200 (примерно 532 доллара США).

Средний заработок за месяц вырос на 6%, а за год - более чем на 23%. Предыдущий максимум по размеру средней з/п был зарегистрирован в декабре.

Больше всего на Украине зарабатывают киевляне - 20,4 тыс. гривен ($759, или 55,9 тыс. руб.), а меньше всего жители Кировоградской области - 11,4 тыс. гривен ($424, или 31,2 тыс. руб.), сообщает ТАСС. Минимальная зарплата на Украине составляет 6 тыс. гривен ($223, или 16,4 тыс. руб.). В России МРОТ равен 12 792 рубля, в 2020-м был 12 130 рублей.

Ранее Росстат сообщал, что медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год оценена в 32 422 рублей.