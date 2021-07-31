Путин пообещал Эрдогану помощь в тушении пожаров

13:53 31.07.2021

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили лесные пожары в Турции.

Российский лидер заявил, что Россия готова продолжить помогать Турции в тушении пожаров, турецкий президент в ответ поблагодарил за оказываемую весомую поддержку, пишет "Коммерсант". Стороны также отметили важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. Сейчас помощь турецкой стороне оказывают три российских самолета Бе-200.

Лесной пожар в Турции начался 28 июля, огонь распространился на несколько провинций, в том числе туристическую Анталью. Из-за пожаров погибли четыре человека, пострадали более 180. Пожары были зафиксированы также в районе туристического Бодрума и в Мармарисе.

Президент Турции объявил пострадавшие регионы зоной бедствия. Генконсульство РФ призвало россиян быть готовыми к возможной эвакуации.