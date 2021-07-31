Путин пообещал Эрдогану помощь в тушении пожаров

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили лесные пожары в Турции.

Российский лидер заявил, что Россия готова продолжить помогать Турции в тушении пожаров, турецкий президент в ответ поблагодарил за оказываемую весомую поддержку, пишет "Коммерсант". Стороны также отметили важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. Сейчас помощь турецкой стороне оказывают три российских самолета Бе-200. 

Лесной пожар в Турции начался 28 июля, огонь распространился на несколько провинций, в том числе туристическую Анталью. Из-за пожаров погибли четыре человека, пострадали более 180. Пожары были зафиксированы также в районе туристического Бодрума и в Мармарисе.

Президент Турции объявил пострадавшие регионы зоной бедствия. Генконсульство РФ призвало россиян быть готовыми к возможной эвакуации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.07.2021, 22:46
    Гость: Ник

    А почему не организует тушение пожаров в России,которые полыхают месяцами каждый год? Путин что ли свадебный президент,которого кроме праздников и перерезания ленточки на каком -либо мероприятии не интересует и больше ни на что не способен?

  3. 31.07.2021, 22:14
    Гость: Aркаим

    Поймите, "Путин"- это все лишь актер. В самом прямом смысле. Есть специальный чловек - он играет роль "преидента РФ" - им целая служба киношников занимается, гримерует, сценарий пишет и т.д., a страной управляет хазарская хунта с выходом на наднациональное управление. Хунта получает приказы из вне и все строго исполняет.

  5. 31.07.2021, 19:45
    Гость: Умора!

    На борьбу с коррупцией выделяют больше денег, вместо отмены моратория на смертную казнь и возобновление растрелов! Кретинизм!

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