Представители Германии провели тайную встречу с талибами

09:50 2.08.2021

Представители правительства Германии провели тайную встречу с членами движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) в Дохе, сообщает РБК со ссылкой на немецкие СМИ.

Переговоры прошли 31 июля. Германию представлял спецпосланник по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Его собеседником был глава отдела европейских отношений политического управления Исламского эмирата (так называют себя талибы) мулла Абдул Хак Васик.

Во время встречи обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций, находящихся в Афганистане, и положение афганцев, помогавших бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.

МИД ФРГ позднее подтвердил встречу с талибами, отметив, что ее целью было скорейшее достижение прогресса в вопросе возобновления внутриафганских переговоров и установление перемирия в Афганистане.

Напомним, ранее российская сторона провела переговоры с делегацией движения «Талибан». Встреча прошла в Москве 8 июля. По итогам саммита представители организации обещали не нарушать границы центральноазиатских стран и бороться с производством и контрабандой наркотиков из Афганистана. Кроме того, «Талибан» подтвердил намерение противостоять другой запрещенной в России террористической группировке — «Исламскому государству». В Кремле необходимость контактов с талибами связали с напряженной ситуацией в Афганистане. Обстановка в стране дестабилизировалась после обещаний президента США Джо Байдена окончательно вывести американские войска из Афганистана.