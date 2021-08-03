Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам
Крым собирается предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета по законодательству крымского госсовета, замглаву рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.
"В совокупности будет предъявлено несколько исков по организации в отношении полуострова пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской", - пояснил Трофимов
Самыми крупными по сумме ущерба являются иски по водной и энергетической блокадам. Первый иск по водной блокаде планируется подать осенью. Сейчас ведется доработка документа, документальное подкрепление суммы ущерба, "буквально до копейки".
Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такой иск - мечта Киева. Потому что самым первым пунктом рассмотрения любого суда по этой проблеме будет юридическое определение государственного статуса Крыма. Поскольку решений Совбеза ООН по этому вопросу нет, единственным источником международного права по нему оказываются Резолюции Генассамблее ООН (целых 8, последняя - декабрь 20-го), однозначно определяющие Крым территорией Украины, оккупированной Россией. Вопреки широко распространённому среди россиян мнению, Резолюции Генссамблеи являются обязательными (!) для всех структур ООН и международных организаций, действующих под её эгидой и в соответствии с её уставом (но не для стран!) В том числе, для международных судов. Можно не сомневаться, что первым результатом суда станет юридическое определение судебным решением статуса Крыма как оккупированной РФ украинской территории как основы дальнейшего рассмотрения. Не смертельно, но очень неприятно, т.к. это решение будет достаточным основанием для всех последующих судов не рассматривать этот вопрос, ссылаясь на имеющееся решение. Складывается впечатление, что нициаторы тяжбы играют за Украину.
:) - тоже хохол? ОкКупированной, если по русски
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А вот лишение населения возможности жить, это в любом случае, выходит за рамки..
Добавим подземные тюрьмы СБУ в Мариуполе, да всю "книгу преступлений хунты", и можно вешать лидеров.. Как и Саддама Хусейна повесили, за преступления против своего народа... :)
1942 год Германия выставила СССР претензии, за то, что СССР перестал финансировать и обеспечивать продовольствием оккупированные Германией территории СССР.
В Украине продолжается собственноручный "хохломор". Не надо им мешать, а иски против бандеровских бандюков в любом случае надо подавать, даже за воздух, если наследили!
Крым счмтаеться украинской, но окупированой територией. А вот обеспечение населения окупированых територий это обязвность окупировавшей стороны.