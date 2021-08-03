Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам

08:13 3.08.2021

Крым собирается предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета по законодательству крымского госсовета, замглаву рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

"В совокупности будет предъявлено несколько исков по организации в отношении полуострова пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской", - пояснил Трофимов

Самыми крупными по сумме ущерба являются иски по водной и энергетической блокадам. Первый иск по водной блокаде планируется подать осенью. Сейчас ведется доработка документа, документальное подкрепление суммы ущерба, "буквально до копейки".

Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

