Экс-премьер Киргизии задержан после допроса бывшего президента

Темир Сариев

Государственный комитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) задержал бывшего премьер-министра страны Темира Сариева, который проходит по делу о коррупции вокруг крупнейшего в регионе золоторудного месторождения Кумтор.

«Следствием установлено, что Сариев, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов (несколько миллионов рублей - прим.ред.)», - цитирует «Кабар» сообщение пресс-службы комитета.

В настоящее время Сариев отправлен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. В ближайшие 48 часов Первомайский районный суд Бишкека должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, по делу Кумтора ранее дал показания первый президент Киргизии Аскар Акаев. Бывший премьер-министр страны Феликс Кулов заявил, что политик вернулся в республику добровольно, сам Акаев заявил, что пошел на сделку со следствием.

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