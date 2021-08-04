Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку
Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне скандала связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет The New York Times.
Скандал вокруг Куомо разразился еще в феврале 2020 года. Тогда две его экс-помощницы обвинили политика в домогательствах. В итоге генеральным прокурором штата Летицией Джеймс было ининциировано независимое расследование.
Согласно опубликованным результатам, следователи обнаружили "глубоко тревожную, но ясную картину" того, что происходило в офисе у Куомо. Отмечается, он регулярно оскорблял действующих и бывших сотрудников своего аппарата женского пола, трогая и целуя их вопреки их желанию а также отпускал неприличные комментарии сексуального характера в их адрес.
Всего в расследовании упоминаются 11 женщин, которые подверглись различного рода сексуальным унижениям со стороны Куомо. В общей сложности были получены показания от 179 человек.
"Я считаю, что он должен уйти в отставку", - заявил Байден, добавив, что еще в марте он заявлял, что Куомо должен подвергнуться уголовному преследованию, если расследование подтвердит обвинения в сексуальных домогательствах.
Сам Куомо заявил, что не собирается покидать свой пост и отрицает свою вину. "Я хотел бы, чтобы вы узнали лично от меня: я никогда никого не трогал ненадлежащим образом и никогда никого не домогался. Мне 63 года. Я прожил всю свою жизнь, будучи публичным человеком", - заявил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ну точно..
то что он организовал холокост для пенсионеров в ньюйорке - это фигня, проходите мимо. все равно бы померли.
а вот бабцу по заднице погладил - МегаааПреступлениее..
какой Фарс..
Левые вызывают устойчивый рвотный рефлекс.
Куомото или Ямомото истинный мериканец,сторонник демократов и противник Трампа посмел в 63 года потрогать за титьки своих секретуток и за это обязательно должен понести наказания в виде закидывания камнями или кастрации. В стране супердемократии вовсю правят половые извращенцы и нормальные действия мужика по отношению к вертихвосткам (петух не вскочет если кура не захочет) уже тяжелое преступление. Все дело идет к тому что в Пиндостане дети будут из пробирок и притом без половых признаков.
Древний Бабайден тоже хотел бы флиртануть со своими помощницами,но возраст не тот да и наверно хотелка высохла. Поэтому губера Нью-Йорка обязательно кастрирует и отправят в отставку так как он "Чужой" из комиксов для взрослых мерикашек.
А если бы принял на должность секретарей мужчин - получил бы нобелевскую премию за пропаганду ЛГБТ.
Радует, что это свара среди демократов. Вначале подумалось, что, как обычно, это травля губернатора-республиканца.