Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку

08:30 4.08.2021

Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне скандала связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет The New York Times.

Скандал вокруг Куомо разразился еще в феврале 2020 года. Тогда две его экс-помощницы обвинили политика в домогательствах. В итоге генеральным прокурором штата Летицией Джеймс было ининциировано независимое расследование.

Согласно опубликованным результатам, следователи обнаружили "глубоко тревожную, но ясную картину" того, что происходило в офисе у Куомо. Отмечается, он регулярно оскорблял действующих и бывших сотрудников своего аппарата женского пола, трогая и целуя их вопреки их желанию а также отпускал неприличные комментарии сексуального характера в их адрес.

Всего в расследовании упоминаются 11 женщин, которые подверглись различного рода сексуальным унижениям со стороны Куомо. В общей сложности были получены показания от 179 человек.

"Я считаю, что он должен уйти в отставку", - заявил Байден, добавив, что еще в марте он заявлял, что Куомо должен подвергнуться уголовному преследованию, если расследование подтвердит обвинения в сексуальных домогательствах.

Сам Куомо заявил, что не собирается покидать свой пост и отрицает свою вину. "Я хотел бы, чтобы вы узнали лично от меня: я никогда никого не трогал ненадлежащим образом и никогда никого не домогался. Мне 63 года. Я прожил всю свою жизнь, будучи публичным человеком", - заявил он.