Литва готова платить мигрантам по 300 евро за согласие вернуться на родину

17:59 7.08.2021

Власти Литвы могут выплатить нелегальным мигрантам по €300, если они вернутся на родину. Об этом заявила директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT.

По ее словам, соответствующая сумма будет выплачена в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз. Гудзинскайте отметила, что в случае повторного приезда в Литву претендовать на пособие мигрант не сможет, пишет РБК.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране, обвинив в этом белорусские власти.

Согласно данным премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, в 2021 году количество незаконных переходов через белорусско-литовскую границу выросло в сотни раз по сравнению с предыдущими годами: по состоянию на 1 июля 1672 человека, в основном называющие себя иракцами, попытались нелегально попасть в страну. Более 1000 были задержаны. В прошлом году за подобное нарушение были задержаны всего 82 человек, в 2019-м — 46.