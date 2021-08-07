Литва готова платить мигрантам по 300 евро за согласие вернуться на родину

Власти Литвы могут выплатить нелегальным мигрантам по €300, если они вернутся на родину. Об этом заявила директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT.

По ее словам, соответствующая сумма будет выплачена в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз. Гудзинскайте отметила, что в случае повторного приезда в Литву претендовать на пособие мигрант не сможет, пишет РБК.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране, обвинив в этом белорусские власти.

Согласно данным премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, в 2021 году количество незаконных переходов через белорусско-литовскую границу выросло в сотни раз по сравнению с предыдущими годами: по состоянию на 1 июля 1672 человека, в основном называющие себя иракцами, попытались нелегально попасть в страну. Более 1000 были задержаны. В прошлом году за подобное нарушение были задержаны всего 82 человек, в 2019-м — 46.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.08.2021, 23:55
    Гость: Дмитрий

    Вообще пересекать границу нужно в установленном порядке, то есть с заграничным паспортом, визой если нужна и в определённых местах пропуска (не в поле или через речку). Если люди нарушают эти правила, то к ним можно и нужно (если не понимают слов) применять жёсткие меры.
    Иначе страна превращается потом в г..но и очень быстро. При всём моём негативном отношении к Литве, они поступили правильно, чем меньше соблазна тем меньше мнимых беженцев живущих на халяву и ещё по своим законам в чужих странах.

  2. 07.08.2021, 22:46
    Гость: Отглас перестройки

    Меня до глубины души потрясает такое бесчеловечное отношение к людям! Бедные и несчастные иракцы, сбежавшие от тоталитарной диктатуры и желавшие вкусить демократических ценностей, получают от просвещенной Европы откровенный плевок в лицо. Нельзя так унижать человеков! Необходимо срочно созвать совбез ООН, МВФ, НАТО, Римского Папу, Грету Тумберг и безотлагательно принять на денежное довольствие сирых и нищих беженцев. А то 300 евро хватит только на три месяца безлимитного интернета.

  3. 07.08.2021, 21:47
    Гость: Мдя-я-я...

    Видели мы этих "детей-сирот".
    Мало того, что это здоровенные мужики лет 25-30, так еще и негры.
    Эту "Явропу" арабы и негры имеют (с подачи Меркельши), как хотят, так еще и дурака с ней валяют.
    Детишки, едрена вошь...

  5. 07.08.2021, 20:10
    Гость: Юляка

    Опять литовишкисы весь мир позабавили глупостью,ну прямо хохлы номер два :)
    Все эти т.н. мигранты платят посредникам по 5-6 ТЫСЯЧ евро за доставку,а за 300,значит,ЩАС кинутся обратно ?:)))

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Наталья Липска, устроившая скандал на детской площадке в Петербурге
Нужна забота, а не ханжество: почему участники травли «бабушки с детской площадки» делают особенным детям только хуже
Мы живем, под собою не чуя страны»: СМИ молчат о милости суда к таджикам-убийцам
«Мы живем, под собою не чуя страны»: СМИ молчат о милости суда к таджикам-убийцам
Советская система плодит вундеркиндов, а органы опеки их гнобят
Советская система образования плодит вундеркиндов, а органы опеки и соседи их гнобят?
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Избранное
Аркатов: версия с «отравлением» Навального выгодна западным спецслужбам для попыток дестабилизации РФ
«Вагнеровцы» и другие провалы: киевский режим расписывается во лжи и преступлениях
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Любимый клоун СССР Юрий Никулин
В Польше запахло военным переворотом
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Силовиков защитят от журналистских расследований
«Мы живем, под собою не чуя страны»: СМИ молчат о милости суда к таджикам-убийцам
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Цугцванг «президенторожденного не Батьки»