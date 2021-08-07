Литва готова платить мигрантам по 300 евро за согласие вернуться на родину
Власти Литвы могут выплатить нелегальным мигрантам по €300, если они вернутся на родину. Об этом заявила директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT.
По ее словам, соответствующая сумма будет выплачена в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз. Гудзинскайте отметила, что в случае повторного приезда в Литву претендовать на пособие мигрант не сможет, пишет РБК.
В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране, обвинив в этом белорусские власти.
Согласно данным премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, в 2021 году количество незаконных переходов через белорусско-литовскую границу выросло в сотни раз по сравнению с предыдущими годами: по состоянию на 1 июля 1672 человека, в основном называющие себя иракцами, попытались нелегально попасть в страну. Более 1000 были задержаны. В прошлом году за подобное нарушение были задержаны всего 82 человек, в 2019-м — 46.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще пересекать границу нужно в установленном порядке, то есть с заграничным паспортом, визой если нужна и в определённых местах пропуска (не в поле или через речку). Если люди нарушают эти правила, то к ним можно и нужно (если не понимают слов) применять жёсткие меры.
Иначе страна превращается потом в г..но и очень быстро. При всём моём негативном отношении к Литве, они поступили правильно, чем меньше соблазна тем меньше мнимых беженцев живущих на халяву и ещё по своим законам в чужих странах.
Меня до глубины души потрясает такое бесчеловечное отношение к людям! Бедные и несчастные иракцы, сбежавшие от тоталитарной диктатуры и желавшие вкусить демократических ценностей, получают от просвещенной Европы откровенный плевок в лицо. Нельзя так унижать человеков! Необходимо срочно созвать совбез ООН, МВФ, НАТО, Римского Папу, Грету Тумберг и безотлагательно принять на денежное довольствие сирых и нищих беженцев. А то 300 евро хватит только на три месяца безлимитного интернета.
Видели мы этих "детей-сирот".
Мало того, что это здоровенные мужики лет 25-30, так еще и негры.
Эту "Явропу" арабы и негры имеют (с подачи Меркельши), как хотят, так еще и дурака с ней валяют.
Детишки, едрена вошь...
359 кито барма даваля ? УУУ шайтан
Опять литовишкисы весь мир позабавили глупостью,ну прямо хохлы номер два :)
Все эти т.н. мигранты платят посредникам по 5-6 ТЫСЯЧ евро за доставку,а за 300,значит,ЩАС кинутся обратно ?:)))