Лукашенко рассказал об отказе от политической интеграции с Россией

13:41 9.08.2021

Москва и Минск отказались от 31 «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом».

«Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одном из переговоров», — приводит его слова РИА Новости. По словам Лукашенко, Путин объяснил это невозможностью ее решения. Белорусский лидер поддержал его предложение.

Лукашенко также рассказал, что так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Из 28 остался нерешенным один вопрос, который касаетсяцен на газ. Лукашенко отметил, что Минск никогда не был против теснейшего союза с Москвой, но основа любого союза – это одинаковые условия и равноправие. Для граждан двух государств оно во многом обеспечено, «но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси», подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. «Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», – добавил Лукашенко.

Россия и Белоруссия в 1999 году заключили договор о создании Союзного государства, который подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. Но в течение 20 лет существования Союзного государства этих целей добиться не удалось. Переговоры по углублению интеграции двух стран возобновились в 2019 году.