Лукашенко рассказал об отказе от политической интеграции с Россией
Москва и Минск отказались от 31 «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом».
«Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одном из переговоров», — приводит его слова РИА Новости. По словам Лукашенко, Путин объяснил это невозможностью ее решения. Белорусский лидер поддержал его предложение.
Лукашенко также рассказал, что так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Из 28 остался нерешенным один вопрос, который касаетсяцен на газ. Лукашенко отметил, что Минск никогда не был против теснейшего союза с Москвой, но основа любого союза – это одинаковые условия и равноправие. Для граждан двух государств оно во многом обеспечено, «но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси», подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. «Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», – добавил Лукашенко.
Россия и Белоруссия в 1999 году заключили договор о создании Союзного государства, который подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. Но в течение 20 лет существования Союзного государства этих целей добиться не удалось. Переговоры по углублению интеграции двух стран возобновились в 2019 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я свое государство за цивилизованным миром не поведу.
с пониженной социальной ответственностью.
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.
Самый существенный актив в РБ - на территории полешуков: калийные соли и немного нефти.
А полешуки это очень отличающееся сообщество в РБ.
Недаром ещё во времена горе-перестройки жёстко задушили общественную организацию "Полисье", а где-то месяц назад разгромили газету в г.Лунинце и сообщество полешуков вокруг неё.
С такой уродливой экономикой (для маленькой горе-страны, осколка РИ и СССР) у Лукашенко нет никаких возможностей строить "незалежность".
Всё это спектакль, который играется совместно РФ и РБ.
Кто здесь реальный мировой Хозяин ситуации, какие цели преследуются, почему РФ содержит нищую РБ, и РФ почти ничего не требует взамен - вот в этом бы надо попытаться разобраться.
А болтовня пустословного Батьки малоинтересна.
Ниччё не понял. В чем новость, что изменилось принципиально. Батька настаивает на суверенитете Белоруссии? На здоровье, если он союзник