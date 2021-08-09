Лукашенко рассказал об отказе от политической интеграции с Россией

Фото с сайта kremlin.ru

Москва и Минск отказались от 31 «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом».

«Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одном из переговоров», — приводит его слова РИА Новости. По словам Лукашенко, Путин объяснил это невозможностью ее решения. Белорусский лидер поддержал его предложение.

Лукашенко также рассказал, что так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Из 28 остался нерешенным один вопрос, который касаетсяцен на газ. Лукашенко отметил, что Минск никогда не был против теснейшего союза с Москвой, но основа любого союза – это одинаковые условия и равноправие. Для граждан двух государств оно во многом обеспечено, «но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси», подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. «Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», – добавил Лукашенко.

Россия и Белоруссия в 1999 году заключили договор о создании Союзного государства, который подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. Но в течение 20 лет существования Союзного государства этих целей добиться не удалось. Переговоры по углублению интеграции двух стран возобновились в 2019 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 09.08.2021, 14:50
    Гость: Валентин

    Самый существенный актив в РБ - на территории полешуков: калийные соли и немного нефти.
    А полешуки это очень отличающееся сообщество в РБ.
    Недаром ещё во времена горе-перестройки жёстко задушили общественную организацию "Полисье", а где-то месяц назад разгромили газету в г.Лунинце и сообщество полешуков вокруг неё.
    С такой уродливой экономикой (для маленькой горе-страны, осколка РИ и СССР) у Лукашенко нет никаких возможностей строить "незалежность".
    Всё это спектакль, который играется совместно РФ и РБ.
    Кто здесь реальный мировой Хозяин ситуации, какие цели преследуются, почему РФ содержит нищую РБ, и РФ почти ничего не требует взамен - вот в этом бы надо попытаться разобраться.
    А болтовня пустословного Батьки малоинтересна.

  5. 09.08.2021, 14:42
    Гость: Иван Иваныч

    Ниччё не понял. В чем новость, что изменилось принципиально. Батька настаивает на суверенитете Белоруссии? На здоровье, если он союзник

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