Талибы захватили третий по размеру город Афганистана

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили Герат, третий по размеру город Афганистана, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Источник агентства в правительственных службах безопасности сообщил, что им пришлось покинуть город, «чтобы предотвратить дальнейшее разрушение». Перед этим талибы захватили штаб полиции города и заполучили десятки единиц военной техники, вооружение и боеприпасы.

В это же время «Талибан» сообщал о захвате Кандагара, второго города Афганистана и де-факто столицы существовавшего с 1996 по 2001 год Исламского Эмирата Афганистан.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода военного контингента США и НАТО. Источники Reuters и The Washington Post сообщали, что разведка США оценивает сроки захвата талибами Кабула в 90 дней. 

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