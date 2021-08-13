Украина купит у Польши 1,2 млн доз вакцины с истекающим сроком годности

Министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF заявил, что Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca с истекающим сроком годности.

«Те вакцины, например, срок годности которых истекает, будут переданы Украине. Уже в августе мы поставим первую партию - более 650 тыс. доз вакцины», - цитирует его слова ТАСС. «Это будет продажа», - подчеркнул он.

Также Краска отметил, что уже общался на эту тему с украинским послом, который подтвердил заинтересованность Киева в покупке.

По состоянию на утро 13 августа общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране выросло на 1263. За последние 24 часа умерли 44 человека, выздоровели за последние сутки 1007 людей.

Напомним, ранее стало известно, что Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины «Спутник V».

«Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз "Спутника V", - рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова. - Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.08.2021, 23:36
    Гость: В лесу

    Раздаётся топор дровосека… опять Россия… поперёк Ордынку стоит… дикая жестокая ненависть и зависть… как всегда… без комментариев… старо как мир

  3. 13.08.2021, 23:33
    Гость: Правильно!

    Только не к стенке ставить, а в Америку принудительно отправлять. Нэхай их негры затопчут в пыль.

  4. 13.08.2021, 23:25
    Гость: Разведчик

    Вы правы. Адресов нет. И поэтому миллионы людей отказываются принимать отечественную вакцину. Об этом на ресурсе куча статей. Но ведь в вашем мирочке всё хорошо и замечательно.

  5. 13.08.2021, 23:19
    Гость: Рецензент

    Ваши наблюдения тянут минимум на соискание степени доктора Российской академии наук. Продолжайте наблюдения дальше, не останавливайтесь.

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