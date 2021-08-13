Украина купит у Польши 1,2 млн доз вакцины с истекающим сроком годности

17:06 13.08.2021

Министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF заявил, что Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca с истекающим сроком годности.

«Те вакцины, например, срок годности которых истекает, будут переданы Украине. Уже в августе мы поставим первую партию - более 650 тыс. доз вакцины», - цитирует его слова ТАСС. «Это будет продажа», - подчеркнул он.

Также Краска отметил, что уже общался на эту тему с украинским послом, который подтвердил заинтересованность Киева в покупке.

По состоянию на утро 13 августа общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране выросло на 1263. За последние 24 часа умерли 44 человека, выздоровели за последние сутки 1007 людей.

Напомним, ранее стало известно, что Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины «Спутник V».

«Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз "Спутника V", - рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова. - Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает».