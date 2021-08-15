Группа военных и бывший вице-президент Афганистана скрылись в Узбекистане
Группа из 84 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Афганистана пересекла афгано-узбекскую границу и попросила о помощи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение МИД Узбекистана.
По сообщению ведомства, афганских военных после пересечения госграницы задержали пограничные наряды погранвойск Службы государственной безопасности Узбекистана (ПВ СГБ), но нарушители госграницы не сопротивлялись и обратились с просьбой о помощи, в том числе за медицинской для трех раненых.
В МИД Узбекистана добавили, что с задержанными были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оказана медицинская помощь, предоставлено питание и организовано их временное размещение.
Укрытие в Узбекистане нашел также бывший вице-президент Афганистана, маршал Абдул Рашид Дустум. После захвата "Талибаном" (террористическое движение, запрещено в России) столицы провинции Балх вместе с ним город покинули Атто Мухаммади Нур, экс-губернатор провинции Балх и еще один участник антиталибского сопротивления, сообщает РБК. По данным узбекского издания Bugun, маршал бежал в Термез — самый южный город Узбекистана, расположенный недалеко от афганской границы.
Сегодня утром стало известно о взятии талибами под свой контроль Джелалабада - пятого по величине города Афганистана. Как рассказал агентству Associated Press Абрарулла Мурад, депутат провинции Нангархар, центром которой является Джелалабад, город был сдан талибам по решению старейшин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А с чего им скрываться? Тебя, что ли, на продавленном диване испугались?
США положили большую кучу проблем в центре Азии, разгребать которую будут все окружающие страны. Беженцы из Афганистана,Узбекистана и других стран добегут до Европы,но много и в РФ останутся
когда же мы наконец прочитаем: "Группа военных и бывший президент РФ скрылись в Центральной африканской республике"....
Вьетнам напоминает
НАТО и США в особенности обделались по поплной. Там полная паника в кабульском аэропорту, союзнички спешат покинуть Афганистан и их
прихвостни и предатели из местных не знают куда бежать. США и НАТО в Афганистане получили второй Вьетнам. Их СМИ полны слез,
причитаний и полной растерянности - то "цивилизованный" Запад в Афганистане 20 лет, рухнуло в течении нескольких недель. Ценности
"цивизованного" Запада. Россия ведет себя спокойно, посольство работает в обычном режиме, нет никакой паники в отличии от посольств
западных "цивилизованных" государств. Последнее новость: талибы вошли в Кабул. Президент Афганистана Гани сложил свои полномичия.
Смотри БЕГСТВО США из Кабула: "Исторические кадры: мир шокирован бегством дипломатов США с крыши посольства в Кабуле
Подробнее:eadaily.com/ru/news/2021/08/15/istoricheskie-kadry-mir-shokirovan-begstvom-diplomatov-ssha-s-kryshi-posolstva-v-kabule"