Группа военных и бывший вице-президент Афганистана скрылись в Узбекистане

10:43 15.08.2021

Группа из 84 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Афганистана пересекла афгано-узбекскую границу и попросила о помощи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение МИД Узбекистана.

По сообщению ведомства, афганских военных после пересечения госграницы задержали пограничные наряды погранвойск Службы государственной безопасности Узбекистана (ПВ СГБ), но нарушители госграницы не сопротивлялись и обратились с просьбой о помощи, в том числе за медицинской для трех раненых.

В МИД Узбекистана добавили, что с задержанными были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оказана медицинская помощь, предоставлено питание и организовано их временное размещение.

Укрытие в Узбекистане нашел также бывший вице-президент Афганистана, маршал Абдул Рашид Дустум. После захвата "Талибаном" (террористическое движение, запрещено в России) столицы провинции Балх вместе с ним город покинули Атто Мухаммади Нур, экс-губернатор провинции Балх и еще один участник антиталибского сопротивления, сообщает РБК. По данным узбекского издания Bugun, маршал бежал в Термез — самый южный город Узбекистана, расположенный недалеко от афганской границы.

Сегодня утром стало известно о взятии талибами под свой контроль Джелалабада - пятого по величине города Афганистана. Как рассказал агентству Associated Press Абрарулла Мурад, депутат провинции Нангархар, центром которой является Джелалабад, город был сдан талибам по решению старейшин.