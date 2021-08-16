В Германии допустила отказ от «Северного потока — 2» при новом кабмине

Фото с сайта twitter.com

Новое правительство Германии, если его сформируют «Зеленые», может отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям».

«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию («Северный-поток — 2». — Прим ред.)», — заявил Мойтен. Как отметил политик, последствием такого шага станет «конец Германии как развитой промышленной державы» и «конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии».

21 июля Вашингтон и Берлин опубликовали совместное заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». Среди прочего, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет. Также Германия и Соединенные Штаты в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.

В начале июня, президент РФ Владимир Путин заявил о завершении прокладки первой нитки трубопровода, а 11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что строительные работы по второй нитке трубопровода завершены на 98%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.08.2021, 15:55
    Гость: Просто пожилой человек

    ...а ничего, "дарагие расеяне", дорвавшиеся до общенародных недр, это несчастье проглотят: какая разница как получать бабло, дольцы и евро, через Украину или через газопровод в Варяжском море. Так и так бабло вывезут из России.

  2. 16.08.2021, 15:44
    Гость: Alex203

    "Кто то чужой оплачивал,- это и есть ЗАДАРМА."
    *
    Не совсем. Украина просто хочет задарма. А Европа пытается, по крайней мере подставить кого нибудь. Сравнение с Туркменией не совсем ... оптовый всегда продаёт дешевле, у него другие объемы.

  3. 16.08.2021, 15:42
    Гость: Alex203

    Если бы не дикая русофобия, Вы бы посмотрели герграфическое расположение пожаров в Якутии. А после бы уже кидались своими гневными лозунгами.

  4. 16.08.2021, 15:36
    Гость: Павел

    Не надо копировать комментарии по Северному потоку-1 десятилетней давности. Тогда тоже такое писали.

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