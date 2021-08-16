В Германии допустила отказ от «Северного потока — 2» при новом кабмине
Новое правительство Германии, если его сформируют «Зеленые», может отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям».
«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию («Северный-поток — 2». — Прим ред.)», — заявил Мойтен. Как отметил политик, последствием такого шага станет «конец Германии как развитой промышленной державы» и «конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии».
21 июля Вашингтон и Берлин опубликовали совместное заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». Среди прочего, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет. Также Германия и Соединенные Штаты в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.
В начале июня, президент РФ Владимир Путин заявил о завершении прокладки первой нитки трубопровода, а 11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что строительные работы по второй нитке трубопровода завершены на 98%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...а ничего, "дарагие расеяне", дорвавшиеся до общенародных недр, это несчастье проглотят: какая разница как получать бабло, дольцы и евро, через Украину или через газопровод в Варяжском море. Так и так бабло вывезут из России.
"Кто то чужой оплачивал,- это и есть ЗАДАРМА."
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Не совсем. Украина просто хочет задарма. А Европа пытается, по крайней мере подставить кого нибудь. Сравнение с Туркменией не совсем ... оптовый всегда продаёт дешевле, у него другие объемы.
Если бы не дикая русофобия, Вы бы посмотрели герграфическое расположение пожаров в Якутии. А после бы уже кидались своими гневными лозунгами.
Не надо копировать комментарии по Северному потоку-1 десятилетней давности. Тогда тоже такое писали.
Когда два тигра дерутся, хитрая обезьяна смотрит на это дело с пальмы.