В Европарламенте испугались усиления влияния России и Китая в Афганистане

09:22 17.08.2021

Депутаты Европейского парламента выразили опасение, что влияние России и Китая во Афганистане существенно возрастет из-за образовавшегося в стране политического вакуума, пишет "Интерфакс".

В связи с этим Европарламент должен "разработать новую стратегию" для Афганистана. "В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - говорится в документе, подписанном председателем комитета ЕП по международным делам Дэвидом Макалистером, главой комитета ЕП по развитию Томасом Тобэ и руководителем делегации ЕП по отношениям с Афганистаном Пятрасом Ауштрявичюсом.

Ситуация, однако, осложняется тем, что практически в полном составе Европарламент находится а традиционном отпуске.

В Европарламенте отметили, что сейчас должна превалировать "гуманитарная деятельность". Они призвали все стороны в Афганистане обеспечить "безопасный и упорядоченный отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".

"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован во что бы то ни стало", - подчеркнули евродепутаты, призвав "воздерживаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право, а также достижения последних двадцати лет в области прав женщин и девочек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие".

В документе указывается на то, что ЕС вместе с другими партнерами "должен срочно решить гуманитарный кризис в стране и регионе, вызванный конфликтом, перемещением (людей), отсутствием продовольственной безопасности, засухой и пандемией COVID-19".