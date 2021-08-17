В Европарламенте испугались усиления влияния России и Китая в Афганистане

Депутаты Европейского парламента выразили опасение, что влияние России и Китая во Афганистане существенно возрастет из-за образовавшегося в стране политического вакуума, пишет "Интерфакс". 

В связи с этим Европарламент должен "разработать новую стратегию" для Афганистана. "В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - говорится в документе, подписанном председателем комитета ЕП по международным делам Дэвидом Макалистером, главой комитета ЕП по развитию Томасом Тобэ и руководителем делегации ЕП по отношениям с Афганистаном Пятрасом Ауштрявичюсом.

Ситуация, однако, осложняется тем, что практически в полном составе Европарламент находится а традиционном отпуске. 

В Европарламенте отметили, что сейчас должна превалировать "гуманитарная деятельность". Они призвали все стороны в Афганистане обеспечить "безопасный и упорядоченный отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".

"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован во что бы то ни стало", - подчеркнули евродепутаты, призвав "воздерживаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право, а также достижения последних двадцати лет в области прав женщин и девочек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие".

В документе указывается на то, что ЕС вместе с другими партнерами "должен срочно решить гуманитарный кризис в стране и регионе, вызванный конфликтом, перемещением (людей), отсутствием продовольственной безопасности, засухой и пандемией COVID-19".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.08.2021, 19:54
    Гость: Иван

    Это ты про америкосов и их прислужников? Совершенно с тобой согласен. И не забудь про их двойные стандарты.:)

  2. 17.08.2021, 19:46
    Гость: Иван

    Да, все побежали за америкосами, европейцами и их обещаниями. Обещания остались обещаниями, а после афгана нынешнего все очень сильно задумались и считают, что батька прав. :)

  3. 17.08.2021, 18:58
    Гость: просто кинули, как всегда

    Россия кинула всех после развала СССР , все союзники разбежались как от огня, до сих с подозрением и недоверием смотрят. Все !!! Один бацка остался , потому что прикармливают , и то все время пытается налево смотреть. Это факты в 2021 году.

  4. 17.08.2021, 17:55
    Гость: Это

    Ты уже далеко заходишь , скоро Россию будут считиать пусть не 4ых рейхом , но неким зачатком точно , все признаки шовинизма , расизма , и самоувернности в своей правоте(без оснований) на лицо. Ко всему прочем постоянное бряцание ржавыми историческими регалиями , без какой либо конструктивной деятельности в настоящем и без преспектив для собственных граждан в будущем.

  5. 17.08.2021, 17:55
    Гость: Иван

    Ты ещё не забудь про потери НАТО и украинцев, грузин и восточно европейцев. Америкосы всегда других подставляют
    Так принято у них...

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