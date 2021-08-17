Во Франции разгромили центр вакцинации

16:36 17.08.2021

На юге Франции неизвестные разгромили центр вакцинации в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль, уничтожив 500 доз вакцин от коронавируса.

По данным радиостанции France Bleu, были взломаны двери здания, повреждены компьютеры, перевернуты столы, а ампулы с вакцинами были разбросаны по полу. Местная полиция начала расследование по факту незаконного проникновения на частную территорию и нанесения материального ущерба.

Предполагается, что центр возобновит свою работу в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

В полиции также отметили, что это уже не первый случай нападения на центры вакцинации во Франции. Так, в июле был подожжен комплекс вакцинации в департаменте Атлантические Пиренеи, в начале августа в Тулузе неизвестные выбили окна здания, в котором проходит вакцинация, а на фасад нанесли надпись «Нет - санитарному пропуску!». В середине августа также был устроен погром в прививочном пункте в Изере.