Во Франции разгромили центр вакцинации

На юге Франции неизвестные разгромили центр вакцинации в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль, уничтожив 500 доз вакцин от коронавируса.

По данным радиостанции France Bleu, были взломаны двери здания, повреждены компьютеры, перевернуты столы, а ампулы с вакцинами были разбросаны по полу. Местная полиция начала расследование по факту незаконного проникновения на частную территорию и нанесения материального ущерба.

Предполагается, что центр возобновит свою работу в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

В полиции также отметили, что это уже не первый случай нападения на центры вакцинации во Франции. Так, в июле был подожжен комплекс вакцинации в департаменте Атлантические Пиренеи, в начале августа в Тулузе неизвестные выбили окна здания, в котором проходит вакцинация, а на фасад нанесли надпись «Нет - санитарному пропуску!». В середине августа также был устроен погром в прививочном пункте в Изере.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.08.2021, 00:14
    Гость: Не воспринимай все примитивно

    Не был ты во Франции. Не видел как там красным флагом машут. Киевский горе-мэр Кличко со страху в штаны бы наделал. А Собянин в цепи всех заковал. В совке это невозможно.

  3. 17.08.2021, 22:49
    Гость: Марсельеза

    О "Кризисе системы образования" нужно говорить применительно к таким, как вы!
    /
    Что мы имеем?
    Вирус COVID-19, который как и многие другие вирусы, изобрели американские учёные-вирусологи (Форт Детрик и пр. военные лаборатории США и Европы), с помощью которого "глобалисты" собираются уничтожить бОльшую часть человечества
    Эти планы "глобалистов" известны всему миру, но почему-то только небольшая часть цивилизованного просвещённого общества в разных странах борется с фашизмом 21 века. Французы - одни из них.
    Спрашивается, почему Россия, в лице высшего руководства страны, зная о планах "глобалистов" (см. Лекции Кургиняна), подыгрывает этим садистам, желающим разрушить современный мир и создать ХАОС на планете Земля. Почему этот вопрос не поднят на
    Специальном заседании Совбеза ООН, где должны быть представлены факты безумных преступных дел "глобалистов" и "мирового Правительства". Ведь, уже проводились вакцинации от вирусов в странах Африки и Азии, которые доказали неэффективность и смертельную опасность, созданных с помощью генной инженерии, вакцин для человека.
    Наши "вакцинаторы" идут тем же путём, указанным ВОЗ, игнорируя мнение народа об опасности такого курса.

  5. 17.08.2021, 21:28
    Гость: Есть, есть

    Плохо смотрел. Просто ты привык к определенному типу. Сизым голубям тоже больше нравятся сизые голубки.

Все комментарии (26)
Выбор читателей
Исфандияр Вагабзаде
Экс-посол Азербайджана назвал Жириновского и русских «вонючими свиньями»
В Казахстане русских заставляют извиняться на камеру
Экскурсия на кондитерскую фабрику
Конфеты и шоколадки из сои делать будут - это уже не фантазии
© KM.RU, Александра Воздвиженская
О концепции государственной политики исторической памяти
Избранное
«Алчность ростовщиков приводит к тому, что заветы прошлого не соблюдаются. Даже там, где проценты запрещены, они существуют. Кого при этом пытаются обмануть?»
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
Черноплодная рябина: коротко и главном
Советская нация и право на воссоединение
Натуральные способы облегчения боли в пояснице
Маленький позор Великой Британии: инцидент с английским эсминцем у берегов российского Крыма
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Что на космодроме Байконур пока еще действует и не разграблено?
Ты где, национальная идея?...
Карвинг: превратим арбуз в цветок