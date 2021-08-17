Во Франции разгромили центр вакцинации
На юге Франции неизвестные разгромили центр вакцинации в коммуне Сент-Оран-де-Гамевиль, уничтожив 500 доз вакцин от коронавируса.
По данным радиостанции France Bleu, были взломаны двери здания, повреждены компьютеры, перевернуты столы, а ампулы с вакцинами были разбросаны по полу. Местная полиция начала расследование по факту незаконного проникновения на частную территорию и нанесения материального ущерба.
Предполагается, что центр возобновит свою работу в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
В полиции также отметили, что это уже не первый случай нападения на центры вакцинации во Франции. Так, в июле был подожжен комплекс вакцинации в департаменте Атлантические Пиренеи, в начале августа в Тулузе неизвестные выбили окна здания, в котором проходит вакцинация, а на фасад нанесли надпись «Нет - санитарному пропуску!». В середине августа также был устроен погром в прививочном пункте в Изере.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, французы всегда знали толк в извращениях.
Не был ты во Франции. Не видел как там красным флагом машут. Киевский горе-мэр Кличко со страху в штаны бы наделал. А Собянин в цепи всех заковал. В совке это невозможно.
О "Кризисе системы образования" нужно говорить применительно к таким, как вы!
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Что мы имеем?
Вирус COVID-19, который как и многие другие вирусы, изобрели американские учёные-вирусологи (Форт Детрик и пр. военные лаборатории США и Европы), с помощью которого "глобалисты" собираются уничтожить бОльшую часть человечества
Эти планы "глобалистов" известны всему миру, но почему-то только небольшая часть цивилизованного просвещённого общества в разных странах борется с фашизмом 21 века. Французы - одни из них.
Спрашивается, почему Россия, в лице высшего руководства страны, зная о планах "глобалистов" (см. Лекции Кургиняна), подыгрывает этим садистам, желающим разрушить современный мир и создать ХАОС на планете Земля. Почему этот вопрос не поднят на
Специальном заседании Совбеза ООН, где должны быть представлены факты безумных преступных дел "глобалистов" и "мирового Правительства". Ведь, уже проводились вакцинации от вирусов в странах Африки и Азии, которые доказали неэффективность и смертельную опасность, созданных с помощью генной инженерии, вакцин для человека.
Наши "вакцинаторы" идут тем же путём, указанным ВОЗ, игнорируя мнение народа об опасности такого курса.
ну так едь во Францию и колись хоть десять раз назло французам.
Плохо смотрел. Просто ты привык к определенному типу. Сизым голубям тоже больше нравятся сизые голубки.