Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель

10:35 19.08.2021

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты госграницы, в том числе отчуждения приграничных земель, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный документ ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". Документ дает право на принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 м от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе.

Согласно указу, правительству дается полгода на то, чтобы предпринять ряд мер, в том числе проинвентаризировать земельные участки шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями.

Кроме того, чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете требуемые средства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля после выездного заседания, которое прошло в городе Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области, заявил, что Зеленский поставил задачу привести "в боевое соответствие" границы страны. На этом же заседании отдельно был заслушан доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.