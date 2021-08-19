Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты госграницы, в том числе отчуждения приграничных земель, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный документ ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". Документ дает право на принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 м от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе.

Согласно указу, правительству дается полгода на то, чтобы предпринять ряд мер, в том числе проинвентаризировать земельные участки шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями.

Кроме того, чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете требуемые средства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля после выездного заседания, которое прошло в городе Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области, заявил, что Зеленский поставил задачу привести "в боевое соответствие" границы страны. На этом же заседании отдельно был заслушан доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.08.2021, 15:58
    Гость: советский

    Если бы это твой дом сносили, ты пел бы по-другому. А мне приходилось там бывать и я знаю , как это всё выглядит.

  2. 19.08.2021, 15:50
    Гость: Гость

    А может вообще всю Украину отчуждить? Разве не к этому всё идёт? Но опыт Афганистана показывает, что если американцы захотят всё сдать, то в креслах полетят их служебные собаки

  5. 19.08.2021, 12:09
    Гость: Хмырь зелёный

    Если вы будете долго поститься, то может быть вам явится Ангела Меркель. А кому-то всё по барабану, потому что всю эту чушь придумала сивая кобыла с зашторенным взглядом, идущая за привязанной морковкой

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