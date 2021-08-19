Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты госграницы, в том числе отчуждения приграничных земель, сообщает ТАСС.
Отмечается, что данный документ ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". Документ дает право на принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 м от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе.
Согласно указу, правительству дается полгода на то, чтобы предпринять ряд мер, в том числе проинвентаризировать земельные участки шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями.
Кроме того, чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете требуемые средства.
Секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля после выездного заседания, которое прошло в городе Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области, заявил, что Зеленский поставил задачу привести "в боевое соответствие" границы страны. На этом же заседании отдельно был заслушан доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если бы это твой дом сносили, ты пел бы по-другому. А мне приходилось там бывать и я знаю , как это всё выглядит.
А может вообще всю Украину отчуждить? Разве не к этому всё идёт? Но опыт Афганистана показывает, что если американцы захотят всё сдать, то в креслах полетят их служебные собаки
Ой, как ты переживаешь за украинское село Меловое. Своих забот нет?
Когда черноземы отчуждать начнут? За что скакали?
Если вы будете долго поститься, то может быть вам явится Ангела Меркель. А кому-то всё по барабану, потому что всю эту чушь придумала сивая кобыла с зашторенным взглядом, идущая за привязанной морковкой