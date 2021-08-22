Трамп заявил о возвращении России в Афганистан
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после ухода США из Афганистана там восстановит свое влияние Россия.
«Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане <…> Я слышал, что теперь они возвращаются», — сказал он во время выступления в штате Алабама..
По мнению Трампа, афганская кампания способствовала развалу Советского Союза, пишет РБК.
Экс-президент США также вновь раскритиковал организацию вывода американских войск из Афганистана. Он уточнил, что войска выводят в последнюю очередь, в Афганистане же Пентагон, забрав военных, оставил американских гражданских и военное оборудование на миллиарды долларов.
Ранее Трамп заявил, что Байден должен извиниться перед американцами за вывод войск США из Афганистана, назвав эту операцию «величайшей тактической ошибкой в истории». Политик уточнял, что в руки запрещенного в России террористического движения «Талибан» в результате попало военное оборудование на 85 млрд долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что то не вяжется, когда талибы пришли после Наджибулы с наркотой они боролись. Производство наркоты выросло в разы при амерах в 40-50 раз. Если эти муллы чтят коран то они должны бороться с наркотой и наркотрафиком. Меня гложат сомнения ,что ЕС договорится с бармалеями власть в городах у талибов, оружия с....не хочу. Остаётся легемитизация, так Турция,Пакистан, часть арабов с ними договарятся. Второй вариант самостоятельные провинции по религиозному (шииты,суниты) и племенному -национальному признаку. Кстати перед выходом с афгана, советское руководство через военных вело успешные переговоры с ,,Паншерским Львом,, Махсудом (одна из версий его гибели, достала рука пиндосов за сближение с СССР)и с Дустумом. Наверняки что то осталось да и не зря наши столько лет сидят в Таджикистане наверняка есть завязки. Поживём ,увидим.
Неужели снова по-российски на те же грабли?
буш.мл. зашел и 20 лет 3 триллиона баксов траты.
Всех союзников бросили пендосы, даже грузин с хохлами.
Ну пусть снова заходят. Кто же против.