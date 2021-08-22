Трамп заявил о возвращении России в Афганистан

10:55 22.08.2021

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после ухода США из Афганистана там восстановит свое влияние Россия.

«Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане <…> Я слышал, что теперь они возвращаются», — сказал он во время выступления в штате Алабама..

По мнению Трампа, афганская кампания способствовала развалу Советского Союза, пишет РБК.

Экс-президент США также вновь раскритиковал организацию вывода американских войск из Афганистана. Он уточнил, что войска выводят в последнюю очередь, в Афганистане же Пентагон, забрав военных, оставил американских гражданских и военное оборудование на миллиарды долларов.

Ранее Трамп заявил, что Байден должен извиниться перед американцами за вывод войск США из Афганистана, назвав эту операцию «величайшей тактической ошибкой в истории». Политик уточнял, что в руки запрещенного в России террористического движения «Талибан» в результате попало военное оборудование на 85 млрд долларов.