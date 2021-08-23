Россия не будет торопиться с исключением талибов из списка террористов
Россия не будет торопиться с исключением движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) из списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова.
По его словам, Россия будет ориентироваться на практические шаги новых властей Афганистана и соответствующие решения Совета Безопасности ООН. Он отметил, что к настоящему моменту талибы заявили о завершении боевых действий, об амнистии правительственным чиновникам и гражданам Ирландской республиканской армии (ИРА), обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы, а также начало наводить общественный порядок, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.
20 августа президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий. Он подчеркнул, что необходимо «прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей», в том числе пытаться строить в других странах демократию «по чужим лекалам».
Комментарии читателей Оставить комментарий
правильно не спешим и правильно признаем факт
Вот Китаю литий и редкоземельные металлы очень нужны.А в России,с сырьевой экономикой, своих природных богатств выше крыши,только народу от них ничего не достается.
По отношению к смене власти в Кабуле МИД РФ оказался в тупике. Признавать талибан значит быть на стороне террористов,не признавать-можно остаться за бортом дележа афганского пирога из лития и других редкоземельных металлов. В министерстве проигнорировали призыв Жириновского о разделе Афгана по этническому принципу и тогда можно было надеяться что РФ получит доступ к богатствам феодальной страны.Хотя лидер ЛДПР часто несет чушь,но тут он прав. Кроме того если бы Сирия была вновь разделена на три части,то Россия не тратила бы бюджетные деньги на вечную войну и тихо мирно наращивала свои силы на западе САР.
Сейчас в Афгане началась этническая война между таджиками и талибаном из пуштунов и вскоре грянет война талибана с узбеками что обязательно втянет в нее Таджикистан и Узбекистан. Узел закручивается намертво и только удары ОМП по главным силам талибана поможет сдержать натиск религиозных фанатиков в бывшие азиатские республики СССР и даже на Россию.
Черного кобеля не отмыть добела.
Потому как развиваются события в А. Талибов надо не исключать из списка террористов, а включать в список лузеров.