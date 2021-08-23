Россия не будет торопиться с исключением талибов из списка террористов

15:00 23.08.2021

Россия не будет торопиться с исключением движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) из списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова.

По его словам, Россия будет ориентироваться на практические шаги новых властей Афганистана и соответствующие решения Совета Безопасности ООН. Он отметил, что к настоящему моменту талибы заявили о завершении боевых действий, об амнистии правительственным чиновникам и гражданам Ирландской республиканской армии (ИРА), обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы, а также начало наводить общественный порядок, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

20 августа президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий. Он подчеркнул, что необходимо «прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей», в том числе пытаться строить в других странах демократию «по чужим лекалам».