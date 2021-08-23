Зеленский ввел санкции против Ростелекома и ряда российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против ряда российских юридических лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ, подписанный главой государства.

По данным агентства, в числе компаний, на которые распространяются санкции, попали провайдер цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец". Также ограничительные меры затронут компании "Эра-медиа", "Скептик", "Версия", "Анна-ньюс", "Лайт-принт", "Наше завтра", ассоциацию благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", акционерное общество "ТРК-3", "Новинфо", "Народные новости", а также "Информационное агентство "Онли ньюс".

Кроме того, санкции распространяются на депутата Верховной рады Андрея Деркача. СНБО одобрил ограничительные меры против него и нескольких других лиц, против которых уже ввели санкции США. В частности, на три года под санкциями окажутся Денис Пушилин, Антон Симоненко, Петр Журавель, Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук и Константин Килимник.

Ранее Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение ввести ограничительные меры против ряда россиян, которые, как считают в ведомстве, якобы причастны к "преследованию" граждан в Крыму. Под санкции попали и некоторые средства массовой информации на полуострове и в неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.08.2021, 16:08
    Гость: ответ

    Т.н."хохлы" у т.н. "кацапов", особенно при...денных, газ не покупают. Дебилам на заметку.

  2. 23.08.2021, 14:58
    Гость: личный опыт

    Кремлевцы, отключите вы уже газ хохлам этой зимой, слов они уже просто не понимают.

  3. 23.08.2021, 14:30
    Гость: Сегодня

    Его день на панели Крымской, он уже вжылся в роль попрошайки и живёт с этим. Слово скажет и за этим словом дайте потом предложение и опять дайте.Короче сегодня день крымской зелени.

  5. 23.08.2021, 10:32
    Гость: Не жалко

    Это СМИ антинародные. На газету "Завтра" и "Эхо Москвы", и на сайт "КМ.Ру" санкции не наложили, а вся правда у них.

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