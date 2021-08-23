Зеленский ввел санкции против Ростелекома и ряда российских СМИ

09:25 23.08.2021

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против ряда российских юридических лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ, подписанный главой государства.

По данным агентства, в числе компаний, на которые распространяются санкции, попали провайдер цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец". Также ограничительные меры затронут компании "Эра-медиа", "Скептик", "Версия", "Анна-ньюс", "Лайт-принт", "Наше завтра", ассоциацию благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", акционерное общество "ТРК-3", "Новинфо", "Народные новости", а также "Информационное агентство "Онли ньюс".

Кроме того, санкции распространяются на депутата Верховной рады Андрея Деркача. СНБО одобрил ограничительные меры против него и нескольких других лиц, против которых уже ввели санкции США. В частности, на три года под санкциями окажутся Денис Пушилин, Антон Симоненко, Петр Журавель, Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук и Константин Килимник.

Ранее Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение ввести ограничительные меры против ряда россиян, которые, как считают в ведомстве, якобы причастны к "преследованию" граждан в Крыму. Под санкции попали и некоторые средства массовой информации на полуострове и в неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.