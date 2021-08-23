В Киеве начался саммит «Крымская платформа» с участием стран ЕС и США

16:07 23.08.2021

В Киеве стартовал международный саммит «Крымская платформа», целью которого президент Украины Владимир Зеленский называл «координацию международных усилий для возвращения Крыма в состав Украины».

В саммите принимают участие представители всех стран ЕС, Соединенные Штаты, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Грузия, Молдова — всего более 40 государств, а также представители Евросоюза и НАТО. 13 государств представлены на мероприятии главами государств и правительств, еще 17 — министрами иностранных дел или их заместителями.

Украинские власти полагают, что по итогам саммита будет принята декларация, участники которой подтвердят «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма».

В Москве критиковали идею проведения «Крымской платформы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл мероприятие «шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти».

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Многие страны Запада, включая США, легитимность референдума не признают и считают присоединение Крыма к России аннексией.