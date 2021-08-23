В Киеве начался саммит «Крымская платформа» с участием стран ЕС и США
В Киеве стартовал международный саммит «Крымская платформа», целью которого президент Украины Владимир Зеленский называл «координацию международных усилий для возвращения Крыма в состав Украины».
В саммите принимают участие представители всех стран ЕС, Соединенные Штаты, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Грузия, Молдова — всего более 40 государств, а также представители Евросоюза и НАТО. 13 государств представлены на мероприятии главами государств и правительств, еще 17 — министрами иностранных дел или их заместителями.
Украинские власти полагают, что по итогам саммита будет принята декларация, участники которой подтвердят «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма».
В Москве критиковали идею проведения «Крымской платформы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл мероприятие «шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти».
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Многие страны Запада, включая США, легитимность референдума не признают и считают присоединение Крыма к России аннексией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Утверждаете, что Швейцария - слабое государство? Или злобное? А чем подлое?
Не нужно много "?". Признают. Более сотни государств признали независимость Косова. Крым с независимым статусом воспринимался бы по иному.
Потому что, во-первых, больше 80% войск ВСУ в Крыму - из местных, понятно, что стрелять не будут. Как и УМВД и УСБУ( в полном составе перешли на сторону РФ);во-вторых неполная бригада морпехов и какие-то подразделения из неместных готовы были "стрелять", но получив приказ из Киева. Он не последовал. "Люди" (вспоминая "Ликвидацию" - "люди постановили сегодня неработать") постановили сопротивление не оказывать и вывести эти войска из Крыма. Мало кто знает, что в целом рос.войск там был с гулькин нос: несколько подразделений ССО(не предусмотренных, кстати, соглашением о временном пребывании рос.войск на террит.Украины), которые сразу же обратили на себя внимание экипировкой, вооружением и организацией, да неполная тоже бригада морпехов ЧФ. Ну, кто знает больше, пусть дополнит. Много интересных вещей.
.
про распятых на минном поле мальчиков...