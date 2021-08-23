В Киеве начался саммит «Крымская платформа» с участием стран ЕС и США

Фото с сайта pixabay.com

В Киеве стартовал международный саммит «Крымская платформа», целью которого президент Украины Владимир Зеленский называл «координацию международных усилий для возвращения Крыма в состав Украины».

В саммите принимают участие представители всех стран ЕС, Соединенные Штаты, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Грузия, Молдова — всего более 40 государств, а также представители Евросоюза и НАТО. 13 государств представлены на мероприятии главами государств и правительств, еще 17 — министрами иностранных дел или их заместителями.

Украинские власти полагают, что по итогам саммита будет принята декларация, участники которой подтвердят «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма».

В Москве критиковали идею проведения «Крымской платформы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл мероприятие «шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти». 

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Многие страны Запада, включая США, легитимность референдума не признают и считают присоединение Крыма к России аннексией.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.08.2021, 23:37
    Гость: такиминадо

    Утверждаете, что Швейцария - слабое государство? Или злобное? А чем подлое?

  2. 23.08.2021, 23:24
    Гость: ответ

    Не нужно много "?". Признают. Более сотни государств признали независимость Косова. Крым с независимым статусом воспринимался бы по иному.

  3. 23.08.2021, 23:23
    Гость: уточнение

    Потому что, во-первых, больше 80% войск ВСУ в Крыму - из местных, понятно, что стрелять не будут. Как и УМВД и УСБУ( в полном составе перешли на сторону РФ);во-вторых неполная бригада морпехов и какие-то подразделения из неместных готовы были "стрелять", но получив приказ из Киева. Он не последовал. "Люди" (вспоминая "Ликвидацию" - "люди постановили сегодня неработать") постановили сопротивление не оказывать и вывести эти войска из Крыма. Мало кто знает, что в целом рос.войск там был с гулькин нос: несколько подразделений ССО(не предусмотренных, кстати, соглашением о временном пребывании рос.войск на террит.Украины), которые сразу же обратили на себя внимание экипировкой, вооружением и организацией, да неполная тоже бригада морпехов ЧФ. Ну, кто знает больше, пусть дополнит. Много интересных вещей.

Все комментарии (59)
Выбор читателей
Сергей Черняховский. Юбилей предательства. Лишение суверенности
«Афганистан - новый Атилла цивилизации. Перед лицом Атиллы двадцать первого века Запад капитулировал»
Падение Америки только добавляет России проблем
Госрегулирование цен на еду: чего добивается правительство
Госрегулирование цен на еду: чего добивается правительство
Избранное
Кавказские Минеральные Воды: от «русского Баден-Бадена» к крупнейшему бальнеокурорту страны
«Враги США»: зачем Украина преследует собственных граждан
«Если в государстве нет идеологии, то, по факту, в нём доминирует власть денег, прикрытая смесью либертарианства и псевдопатриотизма»
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
Кинопремьера «Райя и последний дракон»: праздник общей беды
Ковидная прибыль для олигархов: Россия - полигон для китайских вакцин?
Родительский контроль за питанием в действии: столовые московских школ открыты для пап и мам учащихся
Армия не царская, но кормят не хуже ресторана: как изменилось питание российских военнослужащих
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Сергей Бобунец, 19 марта, «SHERWOOD IRISH PUB»