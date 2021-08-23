СМИ сообщили о возможном отречении папы римского от престола

Папа Римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо)

Папа римский Франциск может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI и отречься от Апостольского престола, пишет газета Libero

По данным издания, данное решение может быть принято из-за ухудшения состояния здоровья понтифика. В декабре 2021 года ему исполнится 85 лет, в июле текущего года ему была проведена хирургическая операция на кишечнике. По словам представителя Ватикана, операция прошла хорошо. Операцию провел профессор Серджио Альфьери при содействии других специалистов.

Отмечается, что о возможности созыва нового конклава все чаще и чаще говорят в Ватикане. 

Папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он стал первым в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы (после сирийца Григория III, правившего с 731 по 741 год). Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI (1831—1846), состоявшего в ордене камальдулов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.08.2021, 18:16
    Гость: Иван Иваныч

    Я был в Ватикане в районе 12-13 года. Точно не помню. Как раз снимали предыдущего папу, покусившего на понятие «богоизбранный народ», в отношении евреев, и поплатившегося за это. Понятие «богоизбранный народ» был навязан по результатам второй мировой, за сотрудничество католической церкви с фашизмом. Большой музей был закрыт, малый работал, но этого было достаточно,чтобы понять, что склад пиратов, вырывавших серьги из ушей жертв и музей Ватикана - синонимы. Ходили кружком кардиналы и что то заунывное пели в унисон…..
    К слову, в православной традиции не признают « богоизбранный народ» . За что и попытки раскола, и смехотворные томосы от проходимцев.

  3. 23.08.2021, 16:42
    Гость: Оллес

    Система Церкви не входит в гос.пенсионную,и пенсий от гос-ва тоже не получает.Поэтому там нет пенсионного возраста как такового.

  5. 23.08.2021, 15:56
    Гость: Юляка

    Камальдул камальдулович...отвратная личность...лживая и очень фальшивая.
    По сравнению с ним наши попы просто святые :)

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