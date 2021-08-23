СМИ сообщили о возможном отречении папы римского от престола

13:05 23.08.2021

Папа римский Франциск может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI и отречься от Апостольского престола, пишет газета Libero.

По данным издания, данное решение может быть принято из-за ухудшения состояния здоровья понтифика. В декабре 2021 года ему исполнится 85 лет, в июле текущего года ему была проведена хирургическая операция на кишечнике. По словам представителя Ватикана, операция прошла хорошо. Операцию провел профессор Серджио Альфьери при содействии других специалистов.

Отмечается, что о возможности созыва нового конклава все чаще и чаще говорят в Ватикане.

Папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он стал первым в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы (после сирийца Григория III, правившего с 731 по 741 год). Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI (1831—1846), состоявшего в ордене камальдулов.