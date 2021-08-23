«Талибан» начал осаду последней неподконтрольной провинции

11:42 23.08.2021

Боевики «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) начали окружение и осаду неподконтрольной им провинции Панджшер. Там находятся объявившие о продолжении сопротивления противники талибов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида.

По словам представителя талибов, боевики окружили Панджшер — единственную из 34 провинций Афганистана, которая еще не захвачена ими. Там сейчас находится вице-премьер страны Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани, а также сын убитого талибами в 2001 г. полевого командира Северного альянса Ахмадшаха Масуда Ахмад Масуд. Он объявил о формировании сопротивления «Талибану», ядром которого стали экс-военнослужащие армии Афганистана, а также все те, кто готов противостоять талибам с оружием в руках.

По информации AP, в данный момент в Панджшере нет активных военных действий, однако в провинцию прибывают талибы и концентрируются для начала наступления. Кроме того, боевики заявили, что в понедельник отбили три района к северу от Кабула, власть над которыми временно перешла к повстанцам в воскресенье.

В субботу, 21 августа, посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что члены «Талибана» через российскую миссию передали повстанцам в Панджшере предложение о переговорах. На следующий день ТАСС написал, что главе сопротивления Масуду предъявлен ультиматум о сдаче в течение четырех часов. Позже в тот же день Масуд подтвердил предъявление ультиматума телеканалу Al Arabiya, а также заявил, что отвергает его и готов к борьбе с талибами.