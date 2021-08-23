«Талибан» начал осаду последней неподконтрольной провинции
Боевики «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) начали окружение и осаду неподконтрольной им провинции Панджшер. Там находятся объявившие о продолжении сопротивления противники талибов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида.
По словам представителя талибов, боевики окружили Панджшер — единственную из 34 провинций Афганистана, которая еще не захвачена ими. Там сейчас находится вице-премьер страны Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани, а также сын убитого талибами в 2001 г. полевого командира Северного альянса Ахмадшаха Масуда Ахмад Масуд. Он объявил о формировании сопротивления «Талибану», ядром которого стали экс-военнослужащие армии Афганистана, а также все те, кто готов противостоять талибам с оружием в руках.
По информации AP, в данный момент в Панджшере нет активных военных действий, однако в провинцию прибывают талибы и концентрируются для начала наступления. Кроме того, боевики заявили, что в понедельник отбили три района к северу от Кабула, власть над которыми временно перешла к повстанцам в воскресенье.
В субботу, 21 августа, посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что члены «Талибана» через российскую миссию передали повстанцам в Панджшере предложение о переговорах. На следующий день ТАСС написал, что главе сопротивления Масуду предъявлен ультиматум о сдаче в течение четырех часов. Позже в тот же день Масуд подтвердил предъявление ультиматума телеканалу Al Arabiya, а также заявил, что отвергает его и готов к борьбе с талибами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гавнанец, ты че-то попутал...
В Азербайджане нет христианофобии. Азербайджанцы говорят,что они толерантные к православию. А вот мусульмане-татары нас русских и православных очень даже любят. А Ивану Грозному,моему любимому правителю жившему в 16-м веке КАВКАЗСКИЕ ХАНЫ "ЧЕЛОМ БИЛИ" ИНАЧЕ ПОНИМАЛИ И БОЯЛИСЬ ЧТО ТУРКИ ИХ УНИЧТОЖАТ. Они выбрали православных русских . Персы тоже мусульмане ,тоже очень тепло к нам русским относятся.Да что говорить в 2014г крымские татары,а они тоже мусульмане ГОЛОСОВАЛИ ЗА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ РОССИИ. В Турцию тоже не захотели. Кстати когда в Баку датчане на Евро ,чемпионат Европы по футболу принесли флаг с ЛГБТ-сообществами ,азербайджанцы у них этот флаг отняли И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ. Стоит ли прогибать под ЛГБТ-сообщества банкиров?
Жмеринка, перелогинься, не смеши форум.
Среднеазиатские республики просто обязаны помочь борцам с талибами.
Во первых ты многое сам придумал ,убили - да,но он же предатель ,работал на русских оккупантов,во вторых ,он коммунист,а коммунист это безбожник ,коммунисты как и американцы распространяли нечисть,алкоголизм ,проституцию (как сейчас русские делают в Сирии,Ливии и других странах),придёт время и Башар Асад будет также почётно повешен.Не русским ,не США ,не другим свиноедам не место в странах исламского мира.