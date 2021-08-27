В ЛНР обнаружили стихийное массовое захоронение

Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анну Сороку.

Ранее в Первомайске начались раскопки выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Отмечается, что согласно анализу имеющихся в распоряжении рабочей группы материалов и свидетельских показаний, общее количество захороненных "жертв украинской агрессии составляет не менее 50 человек". На текущий момент было извлечено 30 останков людей, погибших в 2014-2015 годах при массированных обстрелах города украинскими военными. 

В ЛНР и ДНР были созданы специальные органы по поиску пропавших без вести. 

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.08.2021, 18:45
    Гость: дан

    не понятно-так кто же захоронил эти тела жертв украинской агрессии? Неужели проклятые укро-фашисты вместе с бандеровцами произвели это массовое захоронения на территории ЛНР-сомневаюсь

  3. 27.08.2021, 17:30
    Гость: тд

    Челядь молчит и , думает на своем уровне о традиционных ценностях-Бог терпел и нам велел...

  4. 27.08.2021, 17:08
    Гость: такиминадо

    По-Вашему, захват города вооруженной группой неизвестного происхождения не является основанием для антитеррористической операции?

  5. 27.08.2021, 17:05
    Гость: Цитата

    из Вики-статьи "Нахтигаль" (версия на русском языке):
    "Международный трибунал в Нюрнберге во время заседания 15 февраля 1946 года, основываясь на докладе советской Чрезвычайной комиссии по расследованию немецких преступлений во Львове и районе Львова, установил, что убийства во Львове совершали специальные команды гестапо и СД. В материалах Нюрнбергского процесса нет упоминаний об участии батальона «Нахтигаль» в военных преступлениях. В ходе процесса в деле не фигурировал ни батальон «Нахтигаль», ни его командир — обер-лейтенант связи Т. Оберлендер."
    Там же приводятся фрагменты выступления Генпрокурора СССР Руденко, сказанные на процессе по этому поводу:
    "Отряды гестаповцев ещё до захвата Львова имели составленные по приказу немецкого правительства списки самых выдающихся представителей интеллигенции, предназначенных к уничтожению. Сразу после захвата Львова начались массовые аресты и расстрелы... Убийства советских граждан совершались не случайными бандитскими группами немецких офицеров и солдат, а в соответствии с утвержденными планами немецкими военными соединениями, полицией и СС", цитируемые по основополагающему источнику: Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов в семи томах. Под редакцией Г. А. Руденко. — М .: Госюриздат, 1957. — Т. 4. — с 66, 67.
    Как видите, ни "Нахтигаль", ни украинские националисты тут не фигурируют.

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