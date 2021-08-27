В ЛНР обнаружили стихийное массовое захоронение

10:38 27.08.2021

Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анну Сороку.

Ранее в Первомайске начались раскопки выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Отмечается, что согласно анализу имеющихся в распоряжении рабочей группы материалов и свидетельских показаний, общее количество захороненных "жертв украинской агрессии составляет не менее 50 человек". На текущий момент было извлечено 30 останков людей, погибших в 2014-2015 годах при массированных обстрелах города украинскими военными.

В ЛНР и ДНР были созданы специальные органы по поиску пропавших без вести.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.