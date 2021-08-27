Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован

13:36 27.08.2021

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони с четверга госпитализирован в Милане. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Политик в данный момент проходит обследование в больнице Сан-Раффаэле, чтобы определить, как он восстановился после перенесенного ранее заболевания коронавирусом. Представители Берлускони, возглавляющего партию «Вперед, Италия», отметили, что речь идет о «необходимом углубленном медицинском обследовании».

В мае 2021 года 84-летний Берлускони лечился в Сан-Раффаэле от осложнений, которые возникли у него из-за ковида, которым он заболел в сентябре 2020 года.

В последние месяцы Сильвио Берлускони не раз оказывался в госпитале, в частности, из-за проблем с сердцем.

Сильвио Берлускони четыре раза становился премьер-министром Италии, в последний раз занимал пост главы правительства с 2008 по 2011 годы. Он бизнесмен, медиамагнат, 30 лет был владельцем футбольного клуба «Милан». В настоящее время Берлускони возглавляет партию правого толка «Вперед, Италия!» (Forza Italia).