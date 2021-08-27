Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован

Фото с сайта twitter.com

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони с четверга госпитализирован в Милане. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Политик в данный момент проходит обследование в больнице Сан-Раффаэле, чтобы определить, как он восстановился после перенесенного ранее заболевания коронавирусом. Представители Берлускони, возглавляющего партию «Вперед, Италия», отметили, что речь идет о «необходимом углубленном медицинском обследовании».

В мае 2021 года 84-летний Берлускони лечился  в Сан-Раффаэле от осложнений, которые возникли у него из-за ковида, которым он заболел в сентябре 2020 года.

В последние месяцы Сильвио Берлускони не раз оказывался в госпитале, в частности, из-за проблем с сердцем.

Сильвио Берлускони четыре раза становился премьер-министром Италии, в последний раз занимал пост главы правительства с 2008 по 2011 годы. Он бизнесмен, медиамагнат, 30 лет был владельцем футбольного клуба «Милан». В настоящее время Берлускони возглавляет партию правого толка «Вперед, Италия!» (Forza Italia).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.08.2021, 18:26
    Гость: тд

    Официально признан судом педофилом,и коррупционером ..понес наказание (смешное-рыночное).Кухарки первого второго и третьего переходного ,обеих полов после этого ещё избрали в депутаты Европарламента..а,"больше некого"?!

  3. 27.08.2021, 17:28
    Гость: Поклонение иноземцам,

    Туземец: "«Сначала, когда мы увидели, что они все такие бледные, мы подумали, что это духи наших предков, пришедшие из загробного мира, чтобы принести нам послание. Но однажды мы увидели, как один из белых людей испражняется. Тогда мы поняли, что это не духи, а живые люди. Такие как мы»."

  4. 27.08.2021, 14:36
    Гость: Юляка

    Чего пожелать человеку,у которого в жизни было ВСЕ.
    Разве что пожить хоть еще немного,но видимо, уже прозвенел колокол...возраст...
    Достойнейший человек,Мужик,Личность !

Все комментарии (5)
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