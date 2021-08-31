Президентом Эстонии избрали директора национального музея
Новым президентом Эстонии избран директор Эстонского национального музея Алар Карис, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу (парламент республики).
Кандидатуру Кариса во втором туре голосования поддержали 72 депутата из 80, восемь бюллетеней остались незаполненными.
Для избрания президентом кандидат должен заручиться поддержкой не менее двух третей парламента или набрать не меньше 68 голосов. В первом туре Карису не удалось преодолеть этот порог, тогда за него проголосовали 63 члена Рийгикогу.
В обоих турах он был единственным кандидатом на пост главы государства.
Карис вступит в должность 11 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По порядку вопросов.
1.Благополучие не защищает от ксенофобии: нигде не любят "понаехавших". Наша Москва тому яркий пример. Разумеется, эстонский закон о негражданах был, с моей точки зрения, огромной несправедливостью. Но благополучие достигнуто, и русские, при всех издержках, чувствуют себя вполне комфортно. Во всяком случае, предпочитают быть "неграми" в Эстонии, чем гражданами в России.
2.Потому что русская угроза реальна: после 2014 года её чётко осознали все страны бывшего СССР. А "верещать", как Вы выразились (сразу видно: любите смотреть телевизор)), пришлось для того, чтобы НАТО, превратившаяся к тому времени в вялое бюрократическое болото, вспомнила о своих оборонных задачах. Альянс встряхнулся и ожил. Спасибо Путину))).
3. Нет. Пожелаю успеха тем, кто будет на другой стороне фронта.
а вот галошный точно есть. И водится он в кремлёвском аквариуме. Правда, говорят он скользкий как налим и неуловим как Лимонадный Джо, которого никто не мог поймать, т.к. он никому был не нужен.
Эстонцы, как впрочем и весь финно-угорский этнос- никогда не имели собственной государственности. Их квазигосударства-были везде по сути подарками, тех или иных наций- за лояльность к ним. Так что абсолютно неважно, кем был в прошлом президент этого квазигосударства-Эстония.
Директором музея он был, или завклубом-это не имеет абсолютно никакого
Эстонцы, как впрочем и весь финно-угорский этнос- никогда не имели собственной государственности. Их квазигосударства-были везде по сути подарками, тех или иных наций- за лояльность к ним. Так что абсолютно неважно, кем был в прошлом президент этого квазигосударства-Эстония.
Директором музея он был, или завклубом-это не имеет абсолютно никакого значения.
Если она благополучная, зачем ей проводить сегрегацию? Если она надежно прикрытая, почему она постоянно верещит о русской угрозе? Если он по примеру Омакайтсе будет уничтожать неэстонцев - Вы оставите свое пожелание успеха в силе?