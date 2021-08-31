Президентом Эстонии избрали директора национального музея

17:28 31.08.2021

Новым президентом Эстонии избран директор Эстонского национального музея Алар Карис, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу (парламент республики).

Кандидатуру Кариса во втором туре голосования поддержали 72 депутата из 80, восемь бюллетеней остались незаполненными.

Для избрания президентом кандидат должен заручиться поддержкой не менее двух третей парламента или набрать не меньше 68 голосов. В первом туре Карису не удалось преодолеть этот порог, тогда за него проголосовали 63 члена Рийгикогу.

В обоих турах он был единственным кандидатом на пост главы государства.

Карис вступит в должность 11 октября.