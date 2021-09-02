Лукашенко виляет Кремлем
Уже 9 сентября Владимир Путин с Александром Лукашенко встретятся для того, чтобы договориться об окончательных сроках интеграции белорусского государства. Такие или похожие заголовки появились во многих российских медиа со ссылкой на белорусского посла в Москве Владимира Семашко. По их данным, он рассказал об этом на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. В свою очередь, Кремль подтверждал, что переговоры двух лидеров, а по их итогам — пресс-конференция — и правда, намечены на 9 сентября.
Полное двустороннее взаимопонимание продлилось всего несколько часов. Затем белорусские дипломаты и официальные медиа дезавуировали сообщение посла. Его, по их словам, неверно поняли. Речь идет о том, что «дорожные карты» к указанной дате могут быть согласованы и переданы президентам на рассмотрение, а они «примут решение по дальнейшим шагам». За туманной формулировкой, похоже, скрываются нежелание Лукашенко что-либо подписывать и надежда в очередной раз в обмен на словесные обещания получить вполне реальную российскую кредитную поддержку. За появлением же первой новости вполне может стоять очередная и, похоже, неудачная попытка «дожать» белорусского правителя с интеграцией.
Кремль не первый год пытается добиться от Александра Лукашенко «взаимности» и тесной интеграции. Одно время даже говорили, что вплоть до вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации или превращения «Союзного государства» в реально работающий надгосударственный механизм, который соединит две страны. Лукашенко, однако, умело ловировал между Кремлем и Западом, ограничиваясь пустыми обещаниями и отказами открыть в Белоруссии российские военные базы в обмен на вполне реальные многомиллиардные кредиты.
Многим казалось ровно год назад, после встречи двух лидеров 14 сентября и их пятичасовых переговоров, что эпоха лавирования закончилась. Минску, мол, придется подчиниться настойчивым требованиям Москвы и пойти на реальную интеграцию. Как минимум экономическую, хотя там и до политической недалеко. Так казалось после массовых протестов по итогам белорусских президентских выборов 2020 года, когда Лукашенко вынужден был прямо обратиться к России за помощью. Российские пропагандисты и политтехнологи помогли ему удержать власть. Многие искренне считали, что теперь из железных объятий российских коллег белорусский правитель не вывернется.
Жизнь, как всегда, оказывается сложнее прогнозов московских геополитиков и белорусских патриотов. Прошел уже год, Москва исправно оказывает Лукашенко экономическую помощь, а он по-прежнему, как будто не было его полнейшей делегитимизации год назад, отвечает туманными обещаниями. То сам заявит, что российские базы можно в Белоруссии и поставить, но не сейчас, а когда-нибудь в далеком будущем. То вот посол посулит подписание давно обсуждаемых то ли 28-ми, то ли 31-й «дорожной карты» по интеграции.
Дальше обещаний дело по-прежнему не идет. Даже потеряв поддержку значительной, если не большей, части своих сограждан, Александр Лукашенко продолжает уклоняться от тесной интеграции с Россией. Всем памятны его слова о том, что стране не стоит отказываться от суверенитета, потому что это весьма «рентабельно». И позиция эта явно остается неизменной.
Кремль же то ли не может настоять на своем, то ли, что даже более вероятно, не очень и настаивает. Многим в Москве представляется, что у них в деле интеграции Белоруссии в запасе едва ли не вечность после протестов 2020 года. Рано или поздно Лукашенко и на интеграцию придется согласиться, и конституцию новую принять. Важнее стратегические процессы, например, перенаправление каналов белорусского экспорта с балтийских государств на российские порты. Возможно, кстати, они и правы. Военные базы чаще становятся результатом не геополитического союза, а защиты реальных экономических интересов.
И все же нельзя не позавидовать тому, как Александр Лукашенко умудряется стабильно сохранять интригу в отношениях с Кремлем. Но каждый раз, наобещав с три короба и получив очередной кредит, переносит срок реализации своих обещаний или попросту забывает о них.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Перед нами не двое наивных, что пытаются надуть друг друга. Перед нами два прожженных президента, на которых как говориться негде пробу ставить. и если они играют в игру где один все требует и платит ни за что, а другой все обещает и ни за что получает, то значит им так надо, то значит, что дурят они кого то.
Особенно умиляет "Российские пропагандисты и политтехнологи помогли ему удержать власть"Выходит нафиг силовики и вертикаль власти достаточно больше Соловья И 60 минут и можно заболтав победить любую угрозу Запада Вот кто оказывается "животворящим крестом" спасителем Однако уже седьмой год эти деятели "помогают" Донбассу А воз и ныне там А достаточно было путинскому омону побыть в засаде и дело пошло на лад
Ну вот, не подвёл. И про Мишустина написал ( видно что разочаровал он тебя) и про ядрёные удары по украшке ( твоя любимая тема, ты наверное в блаженстве пребываешь), а вот про Европу в декабре ты ничего не написал. Чего так? Забыл? После япошек, которых "бонбили", совсем из головы вылетело...
К сожалению у нас в этом направлении очень слабые специалисты работают. У нас и политические друзья как-то в геополитических противников превращаются.
Батька большой молодец много лет успешно держит круговую оборону. В прошлогодних протестах в Белоруссии были замечены не только про западные но и российские силы также заинтересованные в смещении Батьки, но не получилось взять его на испуг. Беларусь единственная республика СНГ сохранившая большинство предприятий и льгот СССР для граждан бесплатную медицину и образование. Белорусский социализм не совместим с российским бандитским капитализмом и Батька не желает отдавать Беларусь на разграбление кремлевским олигархам в результате навязываемой интеграции. Кремлевские ходоки не однократно пытались его купить предлагая несколько миллиардов ему лично в карман за приватизацию предприятий МАЗ или Беларускалий, как они действуют успешно в других республиках, но Батька их всех выгонял в шею. За это на него и ополчились российские воры олигархи и кремль. Он резонно заметил что для экономического сотрудничества никакой интеграции не нужно, а кто захочет может и так честно и открыто торговать имеются все возможности и никаких дорожных карт не нужно. Именно кремль вставляет постоянно палки в колеса вводя пошлины на белорусские товары и продукты.