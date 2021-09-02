Лукашенко виляет Кремлем

Белорусский правитель не хочет делать российскому коллеге предвыборный подарок и пытается уклониться от подписания «дорожных карт» по интеграции. Лукашенко умеет говорить то, что нравится Путину

Уже 9 сентября Владимир Путин с Александром Лукашенко встретятся для того, чтобы договориться об окончательных сроках интеграции белорусского государства. Такие или похожие заголовки появились во многих российских медиа со ссылкой на белорусского посла в Москве Владимира Семашко. По их данным, он рассказал об этом на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. В свою очередь, Кремль подтверждал, что переговоры двух лидеров, а по их итогам — пресс-конференция — и правда, намечены на 9 сентября.

Полное двустороннее взаимопонимание продлилось всего несколько часов. Затем белорусские дипломаты и официальные медиа дезавуировали сообщение посла. Его, по их словам, неверно поняли. Речь идет о том, что «дорожные карты» к указанной дате могут быть согласованы и переданы президентам на рассмотрение, а они «примут решение по дальнейшим шагам». За туманной формулировкой, похоже, скрываются нежелание Лукашенко что-либо подписывать и надежда в очередной раз в обмен на словесные обещания получить вполне реальную российскую кредитную поддержку. За появлением же первой новости вполне может стоять очередная и, похоже, неудачная попытка «дожать» белорусского правителя с интеграцией.

Кремль не первый год пытается добиться от Александра Лукашенко «взаимности» и тесной интеграции. Одно время даже говорили, что вплоть до вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации или превращения «Союзного государства» в реально работающий надгосударственный механизм, который соединит две страны. Лукашенко, однако, умело ловировал между Кремлем и Западом, ограничиваясь пустыми обещаниями и отказами открыть в Белоруссии российские военные базы в обмен на вполне реальные многомиллиардные кредиты.

Многим казалось ровно год назад, после встречи двух лидеров 14 сентября и их пятичасовых переговоров, что эпоха лавирования закончилась. Минску, мол, придется подчиниться настойчивым требованиям Москвы и пойти на реальную интеграцию. Как минимум экономическую, хотя там и до политической недалеко. Так казалось после массовых протестов по итогам белорусских президентских выборов 2020 года, когда Лукашенко вынужден был прямо обратиться к России за помощью. Российские пропагандисты и политтехнологи помогли ему удержать власть. Многие искренне считали, что теперь из железных объятий российских коллег белорусский правитель не вывернется.

Жизнь, как всегда, оказывается сложнее прогнозов московских геополитиков и белорусских патриотов. Прошел уже год, Москва исправно оказывает Лукашенко экономическую помощь, а он по-прежнему, как будто не было его полнейшей делегитимизации год назад, отвечает туманными обещаниями. То сам заявит, что российские базы можно в Белоруссии и поставить, но не сейчас, а когда-нибудь в далеком будущем. То вот посол посулит подписание давно обсуждаемых то ли 28-ми, то ли 31-й «дорожной карты» по интеграции.

Дальше обещаний дело по-прежнему не идет. Даже потеряв поддержку значительной, если не большей, части своих сограждан, Александр Лукашенко продолжает уклоняться от тесной интеграции с Россией. Всем памятны его слова о том, что стране не стоит отказываться от суверенитета, потому что это весьма «рентабельно». И позиция эта явно остается неизменной.

Кремль же то ли не может настоять на своем, то ли, что даже более вероятно, не очень и настаивает. Многим в Москве представляется, что у них в деле интеграции Белоруссии в запасе едва ли не вечность после протестов 2020 года. Рано или поздно Лукашенко и на интеграцию придется согласиться, и конституцию новую принять. Важнее стратегические процессы, например, перенаправление каналов белорусского экспорта с балтийских государств на российские порты. Возможно, кстати, они и правы. Военные базы чаще становятся результатом не геополитического союза, а защиты реальных экономических интересов.

И все же нельзя не позавидовать тому, как Александр Лукашенко умудряется стабильно сохранять интригу в отношениях с Кремлем. Но каждый раз, наобещав с три короба и получив очередной кредит, переносит срок реализации своих обещаний или попросту забывает о них.