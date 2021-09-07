В Японии могут ввести «паспорта вакцинации» для посещения магазинов

11:40 7.09.2021

Власти Японии рассматривают возможность введения "паспортов вакцинации" для посещения магазинов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.

Ожидается, что данное предложение будет озвучено в четверг, 9 сентября, на заседании правительственной группы по борьбе с пандемией коронавируса.

Предполагается, что документы, подтверждающие вакцинацию, будут требовать при входе в магазине. Обладатели таких сертификатов смогут рассчитывать на скидки и дополнительные услуги.

Вместе с тем, в предложенном плане указывается на "недопустимость дискриминационного подхода" в отношении тех, у кого нет таких "паспортов вакцинации". Среди недопустимых случаев приводится требование такого документа для посещения школы или для работы.

В Японии за время пандемии выявили свыше 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, около 16 тыс. из них имели летальный исход.