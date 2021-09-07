В Японии могут ввести «паспорта вакцинации» для посещения магазинов
Власти Японии рассматривают возможность введения "паспортов вакцинации" для посещения магазинов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.
Ожидается, что данное предложение будет озвучено в четверг, 9 сентября, на заседании правительственной группы по борьбе с пандемией коронавируса.
Предполагается, что документы, подтверждающие вакцинацию, будут требовать при входе в магазине. Обладатели таких сертификатов смогут рассчитывать на скидки и дополнительные услуги.
Вместе с тем, в предложенном плане указывается на "недопустимость дискриминационного подхода" в отношении тех, у кого нет таких "паспортов вакцинации". Среди недопустимых случаев приводится требование такого документа для посещения школы или для работы.
В Японии за время пандемии выявили свыше 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, около 16 тыс. из них имели летальный исход.
Комментарии читателей Оставить комментарий
японцы - извращенцы, ты на их конкурсы посмотри, дом-2 отдыхает.
Японцы не грабили оставленные в Фукусиме дома. Не было мародеров. Другой менталитет. Когда не можешь сбежать в Сибирь невольно становишься законопослушныи.
что нет никаких независимых стран и суверенных государств. Весь мир скуплен глобальной мафией и пляшет под ее дудку. А все эти международные тёрки между "странами" просто отвлекающий цирк... Все "страны" просто колонии... все остальное бла бла бла.
Читаешь всё это и чувствуешь себя как в каком-то фантастическом романе.
Скоро и мыслепреступления пойдут.
людей едят.