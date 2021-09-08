CNN сообщил о помощи ЦРУ Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии

09:35 8.09.2021

Украина организовала операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году с помошью ЦРУ, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки.

Собеседники телеканала рассказали, что украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации специалистов ЦРУ во время организации операции. В частности, они организовали операцию, чтобы "выманить подозреваемых военных преступников из России".

По их словам, украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на 5 тысяч долларов за защиту венесуэльских нефтяных объектов. На эту "приманку" попались сотни потенциальных российских претендентов, что позволило украинской разведке выявить "подозреваемых в военных преступлениях".

В частности, двое из задержанных тогда россиян, якобы, присутствовали при запуске ракеты, который был сбит Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 на Украине в июле 2014 года. Еще четверых Киев считает ответственными за крушение своего военного самолета и гибель 70 человек на его борту.

В свою очередь в ЦРУ заявили, что не имеют отношения к операции Украины. Там признались, что знали о ней, но и только. А заявления представителей украинской разведки направлены на то, чтобы "переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев".

29 июля 2020 года сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 33 граждан России, которые были названы "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Отмечалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

В августе того же года Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Белоруссии. Тогда и появились заявления о том, что арест россиян в Минске "является провокацией спецслужб Украины".

"Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. 14 августа стало известно, что Белоруссия передала РФ 32 россиян, задержанных 29 июля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, у которого могут быть катастрофические последствия.

Служба безопасности Украины со своей стороны заявила о своей непричастности к истории с приездом и задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали членами частной военной компании "Вагнера".

Тем временем президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" назвал ситуацию с задержанием 33-х россиян в Белоруссии совместной акцией украинских и американских спецслужб.