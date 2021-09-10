Евросоюз готовит новые санкции против Белоруссии

Евросоюз ведет работу над пятым пакетом санкций в отношении Белоруссии, пишет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в европейских дипломатических кругах.

По словам собеседника издания, поводом для этого стал миграционный кризис на границе республики со странами Балтии и Польшей, а также "давление режима Лукашенко на белорусский народ".

Официальные представители Еврокомиссии воздержались от комментариев, отметив, что новые ограничительные меры должны принять все 27 государств-членов, и пока такого решения нет.

"Евросоюз неоднократно заявлял, что, если репрессии со стороны режима Лукашенко продолжатся, он примет меры. Санкции, действующие к настоящему моменту, вводятся в прогрессии, то есть их могут усилить, если на то будет единогласное решение стран-членов. Обзор событий в Белоруссии и формулирование европейской реакции — это непрерывный процесс. Внутренние дискуссии ЕС мы не комментируем", — цитирует издание слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Напомним, что на текущий момент в отношении Минска действует уже четыре пакета европейских рестрикций. В свою очередь в Минске заявляют, что на белорусскую политику давление Брюсселя не повлияет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.09.2021, 14:19
    Гость: такиминадо

    У Вас есть свидетельства пыток и издевательств во французских полицейских участках? А относительно Беларуси их множество.

  4. 10.09.2021, 10:16
    Гость: своего не видят

    А что думает ЕС насчет репрессий президента Франции Макрона против "желтых жилетов"?

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