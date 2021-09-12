Белоруссия планирует закупить в России вооружение более чем на $1 млрд

16:27 12.09.2021

Белоруссия планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд, обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400. Об этом сообщил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности. "Затянула конкретика - от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы", - приводит слова президента Белоруссии ТАСС.

"Два этапа этого вопроса. Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности", - сказал Лукашенко.

По его словам, Путин рассказал ему о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. "Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. <...> Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту", - рассказал Лукашенко. Он сообщил, что президент РФ "дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам".

Лукашенко поблагодарил российское руководство за согласование целого перечня вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Белоруссию. "Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", - заявил Лукашенко. "Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, - а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит", - сказал белорусский президент.