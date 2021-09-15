Си Цзиньпин отказал Байдену в личной встрече

11:37 15.09.2021

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался принять приглашение президента США Джо Байдена встретиться лично.

По информации газеты Financial Times, такое предложение о встрече поступило от Байдена во время полуторачасового телефонного разговора с Си Цзиньпином.

Издание сообщает, что президент США на встрече планировал попытаться «выйти из тупика» в отношениях Соединенных Штатов и КНР. Однако, по информации источников газеты, председатель КНР не принял приглашение и настоял на том, чтобы Вашингтон переменил тон в отношении Пекина.

При этом позднее Байден опроверг сообщение Financial Times о том, что Си Цзиньпин отказался от встречи с ним, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.