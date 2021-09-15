Си Цзиньпин отказал Байдену в личной встрече
Председатель КНР Си Цзиньпин отказался принять приглашение президента США Джо Байдена встретиться лично.
По информации газеты Financial Times, такое предложение о встрече поступило от Байдена во время полуторачасового телефонного разговора с Си Цзиньпином.
Издание сообщает, что президент США на встрече планировал попытаться «выйти из тупика» в отношениях Соединенных Штатов и КНР. Однако, по информации источников газеты, председатель КНР не принял приглашение и настоял на том, чтобы Вашингтон переменил тон в отношении Пекина.
При этом позднее Байден опроверг сообщение Financial Times о том, что Си Цзиньпин отказался от встречи с ним, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кловуны Зелюк или бидончик помогут решить ваши проблемы?
На США это повлияло мало - как была мировой державой, так и осталась. И на мнение всяких разных ей наплевать.
Напоследок сравнять там всё ковровыми бомбардировками?
Извините. Первая страна мира, это та, которая с позором драпанула из Афгана, бросив на убой своих прислужников?
Как надо вести себя с "лидерами" города на горе.