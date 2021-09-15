Си Цзиньпин отказал Байдену в личной встрече

Джо Байден

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался принять приглашение президента США Джо Байдена встретиться лично.

По информации газеты Financial Times, такое предложение о встрече поступило от Байдена во время полуторачасового телефонного разговора с Си Цзиньпином.

Издание сообщает, что президент США на встрече планировал попытаться «выйти из тупика» в отношениях Соединенных Штатов и КНР. Однако, по информации источников газеты, председатель КНР не принял приглашение и настоял на том, чтобы Вашингтон переменил тон в отношении Пекина.

При этом позднее Байден опроверг сообщение Financial Times о том, что Си Цзиньпин отказался от встречи с ним, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.09.2021, 17:20
    Гость: А это критерий для шпаны.

    На США это повлияло мало - как была мировой державой, так и осталась. И на мнение всяких разных ей наплевать.

  3. 15.09.2021, 16:57
    Гость: А как бы выглядело непозорное?

    Напоследок сравнять там всё ковровыми бомбардировками?

  4. 15.09.2021, 16:50
    Гость: Ссссссыну

    Извините. Первая страна мира, это та, которая с позором драпанула из Афгана, бросив на убой своих прислужников?

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