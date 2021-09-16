Австралия совместно с США построит атомный подводный флот

08:50 16.09.2021

Австралия вышла из соглашения по подводным лодкам, который в 2016 году заключила с французской компанией Naval Group. О данном решении сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сообщают СМИ.

Стоимость контракта, который подразумевал строительство 12 субмарин, должна была составить 66 млрд долларов.

Одновременно с разрывом контракта с Францией Австралия заключила соглашение с США, в рамках которого получит по меньшей мере 8 атомных подводных лодок.

"Франция остается невероятно важным партнером в Тихоокеанском регионе. Но, как премьер-министр, я должен принимать решения, которые находятся в сфере национальной безопасности Австралии, и я знаю, что Франция поступает так же", — прокомментировал решения Моррисон.

Ранее Австралия, Великобритания и США объявили о создании партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. И строительство атомных подводных лодок для Австралии стало первой инициативой в рамках альянса.

Этот шаг Австралии вызвал возмущение в правительстве Франции.

"Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией. Американский выбор, который ведет к отстранению такого союзника и европейского партнера, как Франция, от давнего партнерства с Австралией, в то время как мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе... отмечает отсутствие последовательности, что Франция не может не отметить и о чем может не сожалеть", - говорится, в частности, в распространенном совместном заявлении французских министров иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана и вооруженных сил Флоренс Парли.