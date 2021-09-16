Макрон допустил частичную отмену «санитарных паспортов»

21:02 16.09.2021

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что связанные с «санитарным паспортом» требования будут постепенно смягчаться.

«Санитарный паспорт придется носить с собой, чтобы избежать закрытия организаций, но, как только обстоятельства это позволят, мы будем отменять его в регионах, где вирус будет меньше циркулировать, - отметил Макрон на встрече Союза местных предприятий (U2P). - Если бы завтра можно было упразднить санитарные паспорта, я был бы счастливейшим из людей».

При этом ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что смягчать ограничения пока невозможно и их отмена будет зависеть от распространения штамма «дельта». В пресс-службе ведомства отметили, что если после 15 ноября ситуация позволит, «санитарные паспорта» будут отменены, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время во Франции противники таких «паспортов», вакцинации и прочих ограничительных мер регулярно устраивают уличные протесты.