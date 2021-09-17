Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников

09:20 17.09.2021

Власти Италии объявили о введении обязательных COVID-паспортов для всего работающего населения страны. С 15 октября итальянцы смогут работать только при наличии такого "зеленого пропуска".

COVID-паспорт можно получить тремя способами: сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. Результат теста действителен в течение 72 часов, причем бесплатно его сделать можно только тем, кому противопоказана вакцинация.

Работников, которые после 15 октября не смогут предоставить такой документ, отстранят от работы без сохранения заработной платы. В случае, если такой сотрудник продолжит работать, то ему грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. Контролировать наличие пропуска обязан работодатель. Работать удаленно по-прежнему можно без COVID-паспорта.

Как отмечают местные СМИ, новые ограничения затронут 23 миллиона человек. При этом около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет уже сделали прививку.

Ранее наличие COVID-паспортов в Италии сделали обязательными при поездках на самолетах, поездах, паромах, межрегиональных автобусах, при посещении бассейнов, спортзалов, кинотеатров, стадионов, театров. Кроме того, на этой неделе "зеленый пропуск" стал обязательным для итальянских учителей.