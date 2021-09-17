Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников
Власти Италии объявили о введении обязательных COVID-паспортов для всего работающего населения страны. С 15 октября итальянцы смогут работать только при наличии такого "зеленого пропуска".
COVID-паспорт можно получить тремя способами: сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. Результат теста действителен в течение 72 часов, причем бесплатно его сделать можно только тем, кому противопоказана вакцинация.
Работников, которые после 15 октября не смогут предоставить такой документ, отстранят от работы без сохранения заработной платы. В случае, если такой сотрудник продолжит работать, то ему грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. Контролировать наличие пропуска обязан работодатель. Работать удаленно по-прежнему можно без COVID-паспорта.
Как отмечают местные СМИ, новые ограничения затронут 23 миллиона человек. При этом около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет уже сделали прививку.
Ранее наличие COVID-паспортов в Италии сделали обязательными при поездках на самолетах, поездах, паромах, межрегиональных автобусах, при посещении бассейнов, спортзалов, кинотеатров, стадионов, театров. Кроме того, на этой неделе "зеленый пропуск" стал обязательным для итальянских учителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Фонд создайте в поддержку непривитого населения Италии имени товарища Антонио Грамши. И пущай каждый мракобес туда ежемесячно по тысяче рублей перечисляет. А ежели не перечислил, то ему литровую клизму Эпивака для прочистки мозгов
А ещё всем непривитым нашить желтую корону на одежду и в концлагеря. История повторяется
Это что, последствия санобработки, проведенной нашими специалистами?