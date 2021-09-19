Корабль Crew Dragon с первым гражданским экипажем вернулся на Землю

15:12 19.09.2021

Миссия SpaceX Inspiration4 с первым в истории полностью гражданским экипажем завершена. Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

Капсула корабля на парашютах опустилась на океан в 19:06 18 сентября по времени Восточного побережья США (02:06 19 сентября по московскому времени). Возвращение прошло в соответствии с графиком.

На борту корабля были спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски, сообщает "Коммерсант". Они проводили научные работы на орбите высотой 575 км.