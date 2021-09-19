Корабль Crew Dragon с первым гражданским экипажем вернулся на Землю

Миссия SpaceX Inspiration4 с первым в истории полностью гражданским экипажем завершена. Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

Капсула корабля на парашютах опустилась на океан в 19:06 18 сентября по времени Восточного побережья США (02:06 19 сентября по московскому времени). Возвращение прошло в соответствии с графиком.

На борту корабля были спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски, сообщает "Коммерсант". Они проводили научные работы на орбите высотой 575 км.      

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2021, 01:51
    Гость: Боцман

    "Титаник-2.0". Пьеса в одном действии. Рекомендую для прочтения, только не на ночь, спать плохо будете и кошмары замучают. Краткое содержание: В РФ на верфи "Звезда" построили новый лайнер повышенной ледовой проходимости под названием "Президент Борис Ельцин", в просторечье называемый "Титаником-2.0", так как строился на основе импортозамещающих технологий по чертежам, "цап-царапнутым" российской разведкой в Великобритании и оказавшимся, на поверку, чертежами не атомного лайнера 5 поколения, а того самого легендарного "Титаника". Титаник 2.0 постигла таже судьба что и легендарный "не потопляемый" Титаник.

  2. 20.09.2021, 01:20
    Гость: зачем надо ?

    Да хотя за тем, чтобы ты тут обтекал от злобы, бессилия и сознания своей ущербности.

  3. 20.09.2021, 01:18
    Гость: батончику

    тебе не понять людей сидя на диване с любимым пивасиком Нормальный человек всегда стремится к новому к неизведанному Я бы сам слетал но здоровье и возраст увы не позволяют

  5. 20.09.2021, 01:14
    Гость: ддддд

    простой-не значит бедный В Штатах проживают миллионы тех кому оплатить полет в космос все равно что тебе купить билет в кино Дочка моего старого друга еще по Союзу купила с мужем дом за 5млн доларов Так что слетать в космос они смогут Если захотят Тем более что вероятно с увеличением полетов стоимость билета снизится

Все комментарии (45)
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