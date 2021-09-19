Корабль Crew Dragon с первым гражданским экипажем вернулся на Землю
Миссия SpaceX Inspiration4 с первым в истории полностью гражданским экипажем завершена. Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.
Капсула корабля на парашютах опустилась на океан в 19:06 18 сентября по времени Восточного побережья США (02:06 19 сентября по московскому времени). Возвращение прошло в соответствии с графиком.
На борту корабля были спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски, сообщает "Коммерсант". Они проводили научные работы на орбите высотой 575 км.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Титаник-2.0". Пьеса в одном действии. Рекомендую для прочтения, только не на ночь, спать плохо будете и кошмары замучают. Краткое содержание: В РФ на верфи "Звезда" построили новый лайнер повышенной ледовой проходимости под названием "Президент Борис Ельцин", в просторечье называемый "Титаником-2.0", так как строился на основе импортозамещающих технологий по чертежам, "цап-царапнутым" российской разведкой в Великобритании и оказавшимся, на поверку, чертежами не атомного лайнера 5 поколения, а того самого легендарного "Титаника". Титаник 2.0 постигла таже судьба что и легендарный "не потопляемый" Титаник.
Да хотя за тем, чтобы ты тут обтекал от злобы, бессилия и сознания своей ущербности.
тебе не понять людей сидя на диване с любимым пивасиком Нормальный человек всегда стремится к новому к неизведанному Я бы сам слетал но здоровье и возраст увы не позволяют
а кроме как брехать и зубоскалить что-то дельное написать сможешь-вряд ли
простой-не значит бедный В Штатах проживают миллионы тех кому оплатить полет в космос все равно что тебе купить билет в кино Дочка моего старого друга еще по Союзу купила с мужем дом за 5млн доларов Так что слетать в космос они смогут Если захотят Тем более что вероятно с увеличением полетов стоимость билета снизится