ЕСПЧ обвинил власти РФ в убийстве Литвиненко и потребовал выплатить €100000

Александр Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что Российское государство обязано выплатить вдове бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марии Картер (Марине Литвиненко) €100 тысяч.

В решении суда отмечается, что вина граждан России Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в данном деле под сомнение не ставится. По мнению суда, действуя по указанию российских властей именно они отравили Литвиненко радиоактивным полонием-210.

Как сообщает РБК, вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Также там отметили, что российская прокуратура проводила расследование происшествия, но не предоставила никаких данных европейскому суду. В результате суд признал расследование неэффективным.

Также в ЕСПЧ указали, что парламентская неприкосновенность (Луговой получил ее в 2007 году, был избран в Государственную думу), не являлась реальным препятствием для продолжения расследования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2021, 15:52
    Гость: Русский

    ...продолжай обниматься со своеми сородичами из хохляндии. Но горю не поможешь- замерзают они и скоро ваще замерзнут, как бы ты не визжал против России. Факт.

  2. 21.09.2021, 15:50
    Гость: anton

    Доказывать нужно не Путинской России а станам ЕС и Аглии,а там народ давно понял и про то, что сделали с Литвиненко и про Васечкиных , и про Навального,и про Донбас с Крымом, и про сбитый буком лайнер,Ваше ДОКАЖИТЕ давно никого на Западе не волнует,а санкции будут постоянно только нарастать.

  3. 21.09.2021, 15:45
    Гость: Почему

    ЕСПЧ не возбудится по поводу детей в Афганистане убитых беспилотниками пиндосии? Изувеченных и убитых иракских детей тоже правильно вспомнить.

  4. 21.09.2021, 15:10
    Гость: Виктор . Красноярск .

    Начиная с Литвиненко я сомневался в отравлении. Наше , да государство , да не могло .
    Вытащили петрова и васечкина , любителей шпилей и по совместительству как бы гамасеки .
    Отравление Навального было последней каплей .
    ПРЕСТУПНЫЙ РЕЖИМ МОЖЕТ ВСЁ .

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