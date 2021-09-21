ЕСПЧ обвинил власти РФ в убийстве Литвиненко и потребовал выплатить €100000
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что Российское государство обязано выплатить вдове бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марии Картер (Марине Литвиненко) €100 тысяч.
В решении суда отмечается, что вина граждан России Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в данном деле под сомнение не ставится. По мнению суда, действуя по указанию российских властей именно они отравили Литвиненко радиоактивным полонием-210.
Как сообщает РБК, вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Также там отметили, что российская прокуратура проводила расследование происшествия, но не предоставила никаких данных европейскому суду. В результате суд признал расследование неэффективным.
Также в ЕСПЧ указали, что парламентская неприкосновенность (Луговой получил ее в 2007 году, был избран в Государственную думу), не являлась реальным препятствием для продолжения расследования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...продолжай обниматься со своеми сородичами из хохляндии. Но горю не поможешь- замерзают они и скоро ваще замерзнут, как бы ты не визжал против России. Факт.
Доказывать нужно не Путинской России а станам ЕС и Аглии,а там народ давно понял и про то, что сделали с Литвиненко и про Васечкиных , и про Навального,и про Донбас с Крымом, и про сбитый буком лайнер,Ваше ДОКАЖИТЕ давно никого на Западе не волнует,а санкции будут постоянно только нарастать.
ЕСПЧ не возбудится по поводу детей в Афганистане убитых беспилотниками пиндосии? Изувеченных и убитых иракских детей тоже правильно вспомнить.
Начиная с Литвиненко я сомневался в отравлении. Наше , да государство , да не могло .
Вытащили петрова и васечкина , любителей шпилей и по совместительству как бы гамасеки .
Отравление Навального было последней каплей .
ПРЕСТУПНЫЙ РЕЖИМ МОЖЕТ ВСЁ .
...пущай гуляют лесом. И у своих тёщ требуют. Наглецы!