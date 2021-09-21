ЕСПЧ обвинил власти РФ в убийстве Литвиненко и потребовал выплатить €100000

13:18 21.09.2021

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что Российское государство обязано выплатить вдове бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марии Картер (Марине Литвиненко) €100 тысяч.

В решении суда отмечается, что вина граждан России Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в данном деле под сомнение не ставится. По мнению суда, действуя по указанию российских властей именно они отравили Литвиненко радиоактивным полонием-210.

Как сообщает РБК, вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Также там отметили, что российская прокуратура проводила расследование происшествия, но не предоставила никаких данных европейскому суду. В результате суд признал расследование неэффективным.

Также в ЕСПЧ указали, что парламентская неприкосновенность (Луговой получил ее в 2007 году, был избран в Государственную думу), не являлась реальным препятствием для продолжения расследования.