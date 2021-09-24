Талибы намерены вернуть в Афганистане отрубание рук и смертные казни

Один из основателей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), министр тюрем в нынешнем правительстве Афганистана Нуруддин Тураби, заявил в интервью The Associated Press, что они намерены вернуть смертную казнь и отрубание рук за определенные преступления. Комментируя вопросы об этих методах наказания, которые в предыдущий период правления талибов в Афганистане совершались публично, министр посоветовал мировой общественности не вмешиваться во внутренние дела Афганистана и не указывать его новым властям, как им поступать, пишет «Коммерсант».

«Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионе (Кабула.— ред.), но мы-то никогда ничего не говорили об их законах и о наказаниях, которые используются в их странах,— заявил Нуруддин Тураби, который в предыдущем правительстве талибов возглавлял Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока.— Никто не должен нам указывать, какие должны быть у нас законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном». По мнению министра, «отрубание рук крайне необходимо в интересах укрепления безопасности». В настоящее время, сказал он, Кабинет министров нового правительства рассматривает вопрос о том, проводить наказания и казни публично или нет, и «разработает соответствующий закон».

Между тем министр Тураби заверил, что талибы изменились по сравнению с 1990-ми годами. Поэтому сейчас они не будут запрещать телевидение, мобильную связь, фотографии и видео, «потому что это необходимо людям и мы относимся к этому серьезно». Средства массовой информации они теперь рассматривают как средство распространения своих идей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.09.2021, 02:54
    Гость: Андрей

    массовые убийства красными гражданского населения тоже не для меня ==== А массовые убийства белыми как?

  2. 25.09.2021, 02:53
    Гость: Андрей

    а чем это отличается от бесноватого сифилитка "расстреливать, расстреливать и еще раз расстреливать"? ===== Это кто?

  3. 25.09.2021, 02:49
    Гость: Питон

    Вот бы в России внедрили быстрей законы шариата, как бы тогда депутаты голосовали если все без рук останутся.

  5. 24.09.2021, 22:47
    Гость: f

    отрубание рук крайне необходимо в интересах укрепления безопасности
    --

    а чем это отличается от бесноватого сифилитка "расстреливать, расстреливать и еще раз расстреливать"?
    все то же самое.
    да, я считаю что это не для меня - но я же не афганец..
    массовые убийства красными гражданского населения тоже не для меня - но вот в рф полно кровожадных психов которым это нравится..
    и не только в рф - в сша таких тоже полно.
    если афганцам это не нравится, они сами с ними разберутся.

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