Талибы намерены вернуть в Афганистане отрубание рук и смертные казни

22:08 24.09.2021

Один из основателей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), министр тюрем в нынешнем правительстве Афганистана Нуруддин Тураби, заявил в интервью The Associated Press, что они намерены вернуть смертную казнь и отрубание рук за определенные преступления. Комментируя вопросы об этих методах наказания, которые в предыдущий период правления талибов в Афганистане совершались публично, министр посоветовал мировой общественности не вмешиваться во внутренние дела Афганистана и не указывать его новым властям, как им поступать, пишет «Коммерсант».

«Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионе (Кабула.— ред.), но мы-то никогда ничего не говорили об их законах и о наказаниях, которые используются в их странах,— заявил Нуруддин Тураби, который в предыдущем правительстве талибов возглавлял Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока.— Никто не должен нам указывать, какие должны быть у нас законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном». По мнению министра, «отрубание рук крайне необходимо в интересах укрепления безопасности». В настоящее время, сказал он, Кабинет министров нового правительства рассматривает вопрос о том, проводить наказания и казни публично или нет, и «разработает соответствующий закон».

Между тем министр Тураби заверил, что талибы изменились по сравнению с 1990-ми годами. Поэтому сейчас они не будут запрещать телевидение, мобильную связь, фотографии и видео, «потому что это необходимо людям и мы относимся к этому серьезно». Средства массовой информации они теперь рассматривают как средство распространения своих идей.