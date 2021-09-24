Власти Италии арестовали бывшего главу Каталонии

На Сардинии сотрудники полиции Италии арестовали бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что на Сардинии у экс-политика были запланированы встречи, в том числе со сторонниками независимости острова от Италии.

В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест, а потому полицейские взали его под стражу сразу по прилету на остров в аэропорту. Предполагается, что уже сегодня Пучдемон предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянские судебные власти определят, есть ли основания для выдачи его Испании.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии. В марте текущего года Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета трех каталонских евродепутатов, включая Пучдемона.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.09.2021, 13:26
    Гость: тд

    Свободу Ломбардии!Баски не испанцы!Живе независимая Шотландия!Нет аннексии ГДР!Да здравствует сефардистан!

Все комментарии (10)
Выбор читателей
«И снова убийца с "помпой". Для начала нужно ответить на главный вопрос: что толкает сегодня подростков на такие преступления?»
Выборы в Государственную Думу
«Никто и никогда не сможет дискредитировать российские выборы, если партия власти и сама власть их не дискредитируют»
Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым
Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым
Избранное
Выборы-2021: Следственный комитет выяснит, кто мухлюет?
Новогодние огоньки выйдут на ТВ вопреки бойкоту
«Казус Протасевича и истерика Европы. Посмотрим, кто у чьих ботфорт в конце концов согнет свои колени»
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Григорий Лепс на «Славянском базаре» посетовал на распад СССР
«Перевод голосования в электронный формат даёт поистине бескрайние возможности тем, кто владеет цифровыми платформами»
«Весь город возмущается»: волгоградца убили из-за ссоры в родительском чате
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
Невероятная Ольга Кабо
Крупнейшая в истории: на акции протеста в Индии вышли около 250 млн.человек
Возвращение Навального в РФ приведет к конфликту в ФБК