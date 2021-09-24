Власти Италии арестовали бывшего главу Каталонии

09:55 24.09.2021

На Сардинии сотрудники полиции Италии арестовали бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что на Сардинии у экс-политика были запланированы встречи, в том числе со сторонниками независимости острова от Италии.

В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест, а потому полицейские взали его под стражу сразу по прилету на остров в аэропорту. Предполагается, что уже сегодня Пучдемон предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянские судебные власти определят, есть ли основания для выдачи его Испании.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии. В марте текущего года Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета трех каталонских евродепутатов, включая Пучдемона.