В конгрессе США одобрили новые санкции против России
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Как пишет РБК, документ предусматривает ужесточение санкций против России.
Отмечается, что за инициативу выступили 316 членов, против проголосовали 113.
Так, в бюджет включена поправка, которая запрещает гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В список в том числе вошли премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Этот перечень предложили соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов, они его передали представителям Евросоюза и США.
Кроме этого, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против «Северного потока-2». Если он будет принят, президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока-2».
На текущий момент, перечисленные поправки еще не вступили в силу. Сначала свой вариант проекта оборонного бюджета должен одобрить сенат США. Затем детали двух проектов согласуют и обе палаты вновь проголосуют за документ, после чего он отправится на подпись президенту.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наказалка у вас отвалилась давно , а по существу. Собственно Прибалтика , Польша , Грузия , Украина сами сделали выбор. Никакой русофобии и антиРусской истерики и в помине нет , это вам сказки Соловьев с Симоньян рассказывают , которые сами прекарсно обживаются в западном мире. Есть санкции против конертных лиц и дейсввий власти РФ. А вот как наказать действующую Российскую Власть , за дворцы и сказочные состояния на западе , за террор против собственного народа , за нищету и уровень жизни многих людей в стране на уровне стран Африки (обладЯ огромными ресурсами , которых не у многих стран на западе) , за пенсионеров , дерущихся у мусорных баков за просрочку. За похороенное образование , медицину , промышленность. За падающие самолеты . За фантастические площади сгоревших лесов. За экологические катастрофы и разлив мазута в реки и океан. Да много чего еще...Не подскажете ?
Кто или что мешает европейским или компаниям из США самим купить газ на территории России и транзитировать этот газ в Европу (рынок господа). Купить газ за рубли, заплатить экспортные платежи и т.д....За рублями обратиться в банки России ... в ЦБ РФ купить или взять рублёвые кредиты. У иностранных покупателей трудностей с транзитом через нэзалэжную нэ будэ!
Как, скажите, наказать Америку
за её преступные деяния,
за антироссийскую истерику,
злобы русофобской разжигание.
Покарать за ложь и провокации,.
за экономические санкции,
за Вьетнам, Ирак, за Чили, Ливию,
Украину, Югославию и Сирию.
За конфликты, терроризм, диверсии,
за «гуманитарные» агрессии.
За вооружение Прибалтики,
базы в Польше, Грузии, Румынии…
Да вообщем верно , но еще годиков 10-20 подождем...а может и все 30.
Так РФ первая и бежала ото всех в 90х , сверкая пятками вместе с ЕБН , при этом кинув всех , кого только можно , и своих в том числе. Пмять напрягайте иногда , прежде чем глупости говорить.