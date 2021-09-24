В конгрессе США одобрили новые санкции против России

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Как пишет РБК, документ предусматривает ужесточение санкций против России. 

Отмечается, что за инициативу выступили 316 членов, против проголосовали 113.

Так, в бюджет включена поправка, которая запрещает гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В список в том числе вошли премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Этот перечень предложили соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов, они его передали представителям Евросоюза и США.

Кроме этого, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против «Северного потока-2». Если он будет принят, президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока-2».

На текущий момент, перечисленные поправки еще не вступили в силу. Сначала свой вариант проекта оборонного бюджета должен одобрить сенат США. Затем детали двух проектов согласуют и обе палаты вновь проголосуют за документ, после чего он отправится на подпись президенту.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 18:20
    Гость: Лариде

    Наказалка у вас отвалилась давно , а по существу. Собственно Прибалтика , Польша , Грузия , Украина сами сделали выбор. Никакой русофобии и антиРусской истерики и в помине нет , это вам сказки Соловьев с Симоньян рассказывают , которые сами прекарсно обживаются в западном мире. Есть санкции против конертных лиц и дейсввий власти РФ. А вот как наказать действующую Российскую Власть , за дворцы и сказочные состояния на западе , за террор против собственного народа , за нищету и уровень жизни многих людей в стране на уровне стран Африки (обладЯ огромными ресурсами , которых не у многих стран на западе) , за пенсионеров , дерущихся у мусорных баков за просрочку. За похороенное образование , медицину , промышленность. За падающие самолеты . За фантастические площади сгоревших лесов. За экологические катастрофы и разлив мазута в реки и океан. Да много чего еще...Не подскажете ?

  2. 24.09.2021, 18:07
    Гость: Константин

    Кто или что мешает европейским или компаниям из США самим купить газ на территории России и транзитировать этот газ в Европу (рынок господа). Купить газ за рубли, заплатить экспортные платежи и т.д....За рублями обратиться в банки России ... в ЦБ РФ купить или взять рублёвые кредиты. У иностранных покупателей трудностей с транзитом через нэзалэжную нэ будэ!

  3. 24.09.2021, 17:11
    Гость: Ларида

    Как, скажите, наказать Америку
    за её преступные деяния,
    за антироссийскую истерику,
    злобы русофобской разжигание.

    Покарать за ложь и провокации,.
    за экономические санкции,
    за Вьетнам, Ирак, за Чили, Ливию,
    Украину, Югославию и Сирию.

    За конфликты, терроризм, диверсии,
    за «гуманитарные» агрессии.
    За вооружение Прибалтики,
    базы в Польше, Грузии, Румынии…

  4. 24.09.2021, 16:30
    Гость: накроет под своими обломками

    Да вообщем верно , но еще годиков 10-20 подождем...а может и все 30.

  5. 24.09.2021, 16:22
    Гость: Иуды

    Так РФ первая и бежала ото всех в 90х , сверкая пятками вместе с ЕБН , при этом кинув всех , кого только можно , и своих в том числе. Пмять напрягайте иногда , прежде чем глупости говорить.

Все комментарии (39)
Выбор читателей
Выборы-2021: Кремль думает, что опять лихо надул народ
«И снова убийца с "помпой". Для начала нужно ответить на главный вопрос: что толкает сегодня подростков на такие преступления?»
Избранное
Пожирателям разрешили «съесть» Байкал
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
Случилось неслыханное: российская дипломатия после летаргического сна внезапно пришла в себя
Самые первые месяцы в жизни ребенка
Как трёхкратный чемпион Эстонии по плаванию стал московским чиновником: биография Максима Ликсутова
«В США должны были судить вновь избранного президента США Байдена за участие в организации массовых фальсификаций выборов»
Мотоциклы на все времена: эволюция за ХХ век
Кинопремьера «Курчатов»: Я отвечаю, завтра не будет радиации!
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
Самые частые правонарушения водителей. Ты тоже так делаешь?
Андрей Паршев: «Меня интересует вопрос о праве на оружие в России - должно ли оно быть, а если да, то как оно может быть ограничено»