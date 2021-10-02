Лукашенко: в случае агрессии Белоруссия и РФ станут единой военной базой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN заявил, что в случае необходимости республика превратится в единую военную базу с РФ, чтобы противостоять агрессии Запада.
"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - приводит его слова ТАСС.
Отвечая на вопрос, есть ли в настоящее время военные объекты на белорусской территории, Лукашенко сказал, что нет "ни одной базы никакого государства, в том числе России, кроме двух, можно сказать, гражданского назначения".
"Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике, - сказал Лукашенко. - Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служат, наших людей. Там два-три офицера россиян, остальные - наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет".
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Лукашенко увидел внешнего врага готового напасть на Белорись - видать нос Рыгорыча учуял жареное.
Если рассматривать слова Александра Григорьевича не как дежурный пропагандистский пук, а как содержательную мысль, то он просто назвал масло масляным.
Лишь одна страна может совершить агрессию против Белоруссии (точнее, "вернуть то, что подарили").
И если это будет сделано, то Белоруссия, само собой, превратится в российскую военную базу точно так же, как это случилось с Крымом.
На Даманском был когда там градом утюжили всех?
Возродим великую Империю! Только вот недолго этот протянет, а вместо его появится другой.
наши страны сливаются в страстном экстазе, только слиться не могут.