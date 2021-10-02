Лукашенко: в случае агрессии Белоруссия и РФ станут единой военной базой

08:43 2.10.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN заявил, что в случае необходимости республика превратится в единую военную базу с РФ, чтобы противостоять агрессии Запада.

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - приводит его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос, есть ли в настоящее время военные объекты на белорусской территории, Лукашенко сказал, что нет "ни одной базы никакого государства, в том числе России, кроме двух, можно сказать, гражданского назначения".

"Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике, - сказал Лукашенко. - Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служат, наших людей. Там два-три офицера россиян, остальные - наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет".