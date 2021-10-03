Зеленский пообещал вернуть Саакашвили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти приложат все усилия для того, чтобы экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину, поскольку у него есть украинское гражданство, сообщает "Коммерсант"

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься»,— сказал Зеленский на пресс-конференции в Трускавце Львовской области.

Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года. Украинское гражданство он получил в соответствии с указом бывшего президента Украины Петра Порошенко в мае 2015 года. Тогда же  Саакашвили возглавил Одесскую область. Однако в ноябре 2016 года он подал в отставку с занимаемой должности и объявил о создании собственной политической силы и намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду. В июле 2017 года Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, однако в мае 2019 года Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул гражданство Михаилу Саакашвили. 

1 октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию накануне выборов, где его задержали и заключили под стражу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.10.2021, 17:54
    Гость: дедушка

    На Украине есть очень ёмкая пословица, "Зарекалась свенья г...о не есть , по
    сей день лопает " Так и Зеленский зарекается , что вытянет Саакашвили. Пусть для начала, посадит обещаные миллиард деревьев.

  4. 03.10.2021, 16:56
    Гость: И.В.С.

    Я знаю-клаун будет.
    Я знаю - клаун есть.
    Когда такие люди
    в "стране зеленской"
    есть :)

  5. 03.10.2021, 16:05
    Гость: грек

    Сомневаюсь, что на прошения Зеленского, Грузия согласится подменить суть закона о наказании.
    --
    Помню, как Зеленский зарЕкся остановить войну на Донбассе и восстановить целостность Украины, ждём и ни как не дождёмся, видно словесный жанр клоуна, перешёл на художественный свист.

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