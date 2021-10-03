Зеленский пообещал вернуть Саакашвили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти приложат все усилия для того, чтобы экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину, поскольку у него есть украинское гражданство, сообщает "Коммерсант".
«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься»,— сказал Зеленский на пресс-конференции в Трускавце Львовской области.
Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года. Украинское гражданство он получил в соответствии с указом бывшего президента Украины Петра Порошенко в мае 2015 года. Тогда же Саакашвили возглавил Одесскую область. Однако в ноябре 2016 года он подал в отставку с занимаемой должности и объявил о создании собственной политической силы и намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду. В июле 2017 года Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, однако в мае 2019 года Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул гражданство Михаилу Саакашвили.
1 октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию накануне выборов, где его задержали и заключили под стражу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зелючка Донбасс держит, как бандюка, нацюка и пасюка!
Как раз через 3 года его амнистируют.
На Украине есть очень ёмкая пословица, "Зарекалась свенья г...о не есть , по
сей день лопает " Так и Зеленский зарекается , что вытянет Саакашвили. Пусть для начала, посадит обещаные миллиард деревьев.
Я знаю-клаун будет.
Я знаю - клаун есть.
Когда такие люди
в "стране зеленской"
есть :)
Сомневаюсь, что на прошения Зеленского, Грузия согласится подменить суть закона о наказании.
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Помню, как Зеленский зарЕкся остановить войну на Донбассе и восстановить целостность Украины, ждём и ни как не дождёмся, видно словесный жанр клоуна, перешёл на художественный свист.