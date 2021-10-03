Зеленский пообещал вернуть Саакашвили на Украину

12:51 3.10.2021

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти приложат все усилия для того, чтобы экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину, поскольку у него есть украинское гражданство, сообщает "Коммерсант".

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься»,— сказал Зеленский на пресс-конференции в Трускавце Львовской области.

Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года. Украинское гражданство он получил в соответствии с указом бывшего президента Украины Петра Порошенко в мае 2015 года. Тогда же Саакашвили возглавил Одесскую область. Однако в ноябре 2016 года он подал в отставку с занимаемой должности и объявил о создании собственной политической силы и намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду. В июле 2017 года Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, однако в мае 2019 года Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул гражданство Михаилу Саакашвили.

1 октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию накануне выборов, где его задержали и заключили под стражу.