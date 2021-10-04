Тиньков заплатит $507 млн в рамках урегулирования налоговых претензий США
Бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий США заплатит не менее 506,8 млн. долларов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение американского Минюста.
Отмечается, что в означенную сумму входят неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги (248,5 млн. долларов), что с учетом процентов и штрафов возрастает до 448,96 млн. долларов, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США.
Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации.
Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group. "Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS", - цитирует "Интерфакс" представителя компании.
Согласно условиям мирового соглашения с Минюстом США, Тинькову зачтут как отбытый тюремный срок время, проведенное под арестом в Великобритании. Бизнесмен также будет находится под надзором в течение года и заплатит штраф в $250 тыс. Адвокаты Тинькова заявили, что он "благодарит суд за решение всех спорных вопросов в духе справедливости и гуманизма, что позволит ему сосредоточить свои силы на борьбе с болезнью".
Слушания по делу Тинькова назначены в Окружном суде Северной Калифорнии на 29 октября 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не только "российский быдляк" заплатит, главные невосполнимые расходы понесут запасы всех национальных богатств России. Все, кто способствует такому грабежу страны в пользу преступного олигархата, относятся к подлецам и предателям.
Коррупционная предательская власть кремля, ненавидящая народ своей страны, направлена на полное закабаление коренных народов России в бедности и нищете на положении управляемого стада. Ненависть власти к своему народу явно проявляется по ее отношению к протестному народному движению и постоянному усилению силового репрессивного блока, на что тратятся громадные средства, в ущерб всей экономике и "вставанию с колен". Это является одной из самых существенных причин по не выполнению всех "обещаний", "реформ", "рывков" и прочих "майских" указов. Затраты на внутренние полицейские силы гораздо большие, чем на всю оборону.
Рак себе придумал, "не заканало".
А что, таки уже об раке речи не идёт? Уже таки 500 лямов надо, чтобы "выздороветь"?
Как и всё российское жульё: мошенничают и воруют в России, а налоги платят в США.
тиньков конечно еще тот кадр..
но Это откровенный и неприкрытый Рэкет в чеченском стиле.
представьте Что они делают с простыми людьми..