Тиньков заплатит $507 млн в рамках урегулирования налоговых претензий США

Олег Тиньков

Бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий США заплатит не менее 506,8 млн. долларов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение американского Минюста.

Отмечается, что в означенную сумму входят неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги (248,5 млн. долларов), что с учетом процентов и штрафов возрастает до 448,96 млн. долларов, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США.

Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации.

Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group. "Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS", - цитирует "Интерфакс" представителя компании.

Согласно условиям мирового соглашения с Минюстом США, Тинькову зачтут как отбытый тюремный срок время, проведенное под арестом в Великобритании. Бизнесмен также будет находится под надзором в течение года и заплатит штраф в $250 тыс. Адвокаты Тинькова заявили, что он "благодарит суд за решение всех спорных вопросов в духе справедливости и гуманизма, что позволит ему сосредоточить свои силы на борьбе с болезнью".

Слушания по делу Тинькова назначены в Окружном суде Северной Калифорнии на 29 октября 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.10.2021, 15:46
    Гость: Евгений В

    Не только "российский быдляк" заплатит, главные невосполнимые расходы понесут запасы всех национальных богатств России. Все, кто способствует такому грабежу страны в пользу преступного олигархата, относятся к подлецам и предателям.
    Коррупционная предательская власть кремля, ненавидящая народ своей страны, направлена на полное закабаление коренных народов России в бедности и нищете на положении управляемого стада. Ненависть власти к своему народу явно проявляется по ее отношению к протестному народному движению и постоянному усилению силового репрессивного блока, на что тратятся громадные средства, в ущерб всей экономике и "вставанию с колен". Это является одной из самых существенных причин по не выполнению всех "обещаний", "реформ", "рывков" и прочих "майских" указов. Затраты на внутренние полицейские силы гораздо большие, чем на всю оборону.

  4. 04.10.2021, 12:37
    Гость: Юрий СПб

    Как и всё российское жульё: мошенничают и воруют в России, а налоги платят в США.

  5. 04.10.2021, 12:18
    Гость: g

    тиньков конечно еще тот кадр..
    но Это откровенный и неприкрытый Рэкет в чеченском стиле.
    представьте Что они делают с простыми людьми..

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