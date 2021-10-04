Тиньков заплатит $507 млн в рамках урегулирования налоговых претензий США

09:25 4.10.2021

Бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий США заплатит не менее 506,8 млн. долларов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение американского Минюста.

Отмечается, что в означенную сумму входят неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги (248,5 млн. долларов), что с учетом процентов и штрафов возрастает до 448,96 млн. долларов, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США.

Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации.

Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group. "Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS", - цитирует "Интерфакс" представителя компании.

Согласно условиям мирового соглашения с Минюстом США, Тинькову зачтут как отбытый тюремный срок время, проведенное под арестом в Великобритании. Бизнесмен также будет находится под надзором в течение года и заплатит штраф в $250 тыс. Адвокаты Тинькова заявили, что он "благодарит суд за решение всех спорных вопросов в духе справедливости и гуманизма, что позволит ему сосредоточить свои силы на борьбе с болезнью".

Слушания по делу Тинькова назначены в Окружном суде Северной Калифорнии на 29 октября 2021 года.