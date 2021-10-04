Правительство Японии ушло в отставку

07:24 4.10.2021

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Месяцем ранее Суга, занимающий пост премьера с сентября 2020 года, отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии. Это, в свою очередь, фактически означало его отставку с поста главы кабинета министров.

На партийных выборах в прошлую среду победил Фумио Кисида, занимавший пост министра иностранных дел в 2012-2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.

Голосование парламента по кандидатуре премьер-министра должно пройти сегодня, 04 октября. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов, как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится лидер партии, обладающий большинством мест в парламенте. Так как сейчас таковой является Либерально-демократическая партия, то 100-м премьер-министром Японии станет Фумио Кисида.

Ожидается, что Кисида сформирует кабинет министров за текущий день, так как подбор кандидатов на посты был закончен еще в выходные. Генеральныем секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новом кабинете останутся 3 человека: министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.