В Бельгии открылось первое в мире экокладбище

В Бельгии открылось первое в мире экологическое кладбище, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Все объекты, такие как указатели мест и скамейки, сделаны из срубленных деревьев и пней. Вдоль участков растут вишни, на стволах которых родственники и друзья умершего могут повесить скворечник с его именем, чтобы почтить память. 

Оно рассчитано на 600 мест. Там запрещено устанавливать надгробия, выкладывать дорожки, ставить столы. Хоронить покойников можно только в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов.

Участки на кладбище не продаются, а сдаются в аренду на 25 лет. Создатели кладбища решили, что именно столько времени нужно, чтобы тело человека полностью стало частью природы.

На территории кладбища археологи также обнаружили курган бронзового века. Его контуры обозначены деревянными столбами и рвом, вдоль которых будут захоранивать урны с прахом.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.10.2021, 14:33
    Гость: ключник ада

    Какая же это экология ,опять западенская туфта.Экологически чисто и полезно кладбище распахать и выращивать коноплю... на экологичски чистыя масло, канаты, веревки ,обувь и одежку каку .

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Нюрнберг – это не только история
Узбекистан планирует выращивать сельхозкультуры в России для своих нужд
«Россия — Украина: призрак войны. В российско-украинских отношениях есть рубеж, переход которого делает войну неизбежной»
Мария Шукшина вскрыла подоплеку пандемии
«Идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга»: Мария Шукшина вскрыла подоплеку ковидных ограничений
Избранное
Как обращаться со срезами цветов? Советы экспертов
«Мы многое взяли у Третьего рейха»: в России процветает невольничий рынок младенцев
10 ноября 1982 года – конец «золотой эпохи» социализма
«Били и девочек, и даже малышей»: как реабилитируют детей в приюте «Радуга»
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
«В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы "национальность". Но какая же все-таки графа нужна? Национальность, народ или идентичность?»
В армии говорят «нет» коронавирусной инфекции
Наращивание волос
Медийные образы Лукашенко и Тихановской
Рассказ от Минэнерго про бензин, или Почему Путин тянет с Посланием
«Он вечно ищет свет, предпочитая тьму»: скромное обаяние Валентина Гафта