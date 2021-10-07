В Бельгии открылось первое в мире экокладбище
В Бельгии открылось первое в мире экологическое кладбище, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Все объекты, такие как указатели мест и скамейки, сделаны из срубленных деревьев и пней. Вдоль участков растут вишни, на стволах которых родственники и друзья умершего могут повесить скворечник с его именем, чтобы почтить память.
Оно рассчитано на 600 мест. Там запрещено устанавливать надгробия, выкладывать дорожки, ставить столы. Хоронить покойников можно только в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов.
Участки на кладбище не продаются, а сдаются в аренду на 25 лет. Создатели кладбища решили, что именно столько времени нужно, чтобы тело человека полностью стало частью природы.
На территории кладбища археологи также обнаружили курган бронзового века. Его контуры обозначены деревянными столбами и рвом, вдоль которых будут захоранивать урны с прахом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая же это экология ,опять западенская туфта.Экологически чисто и полезно кладбище распахать и выращивать коноплю... на экологичски чистыя масло, канаты, веревки ,обувь и одежку каку .
Вишневый сад.Сто лет спустя.Чехов
А вдруг в кургане найдут галоши бронзового века?
для похорон экологов и создателей различных "экосистем".