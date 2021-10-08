«Талибан»* начал масштабную операцию против ИГ* в Афганистане

Участники террористического движения «Талибан»* (запрещено в РФ) объявили о начале военной операции против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) сразу в нескольких провинциях Афганистана

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Сообщается, что бои проходят как минимум в четырех местах: Кабул, Нангархар, Кунар и Парван. По некоторым данным, именно в этих провинциях боевики ИГ* в последнее время особенно активны.

«Наши спецподразделения вместе с разведкой проводят операции против ИГ. Ожидаем, что сможем уничтожить это движение и положить конец его восстанию в стране», - заявил представитель «Талибана»* Билял Карими.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.10.2021, 22:02
    Гость: Alex203

    Если судить по делу гибели людей в Одесском доме Профсоюзов, у Вас на Украине все вне закона. А уж по части фанатизма ... равных на планете нет. Даже украинские евреи орут "Героям слава", забывая что это те самые "герои" которые их предков живьём закапывали.

  3. 08.10.2021, 20:42
    Гость: Мак

    Власть делят. Конкурентов давят.
    Если наши провластные ворюги начнут меж собой воевать, этож не значит, что кто-то из них хороший и плохой.

  4. 08.10.2021, 19:56
    Гость: g

    упс...
    опять кранты американо-израильскому игилу - теперь уже в афганстане.
    как толко Кто-то Другой начинает воевать с игилом Кроме пендосии - проблема быстро решается.

  5. 08.10.2021, 19:55
    Гость: Киевский

    Ну да, это не как всеравно что ,незаконные вооруженные формирования ДНР ,воевали бы против незаконных вооруженных формирований лнр. Что те вне закона, что эти)))
    Так и тут одни фанатики лупят ,таких же самых фанатиков ..диких и средневековых

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