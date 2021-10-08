«Талибан»* начал масштабную операцию против ИГ* в Афганистане
Участники террористического движения «Талибан»* (запрещено в РФ) объявили о начале военной операции против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) сразу в нескольких провинциях Афганистана
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЭФЭ.
Сообщается, что бои проходят как минимум в четырех местах: Кабул, Нангархар, Кунар и Парван. По некоторым данным, именно в этих провинциях боевики ИГ* в последнее время особенно активны.
«Наши спецподразделения вместе с разведкой проводят операции против ИГ. Ожидаем, что сможем уничтожить это движение и положить конец его восстанию в стране», - заявил представитель «Талибана»* Билял Карими.
Комментарии читателей Оставить комментарий
зато выкопали Чёрное море...
Если судить по делу гибели людей в Одесском доме Профсоюзов, у Вас на Украине все вне закона. А уж по части фанатизма ... равных на планете нет. Даже украинские евреи орут "Героям слава", забывая что это те самые "герои" которые их предков живьём закапывали.
Власть делят. Конкурентов давят.
Если наши провластные ворюги начнут меж собой воевать, этож не значит, что кто-то из них хороший и плохой.
упс...
опять кранты американо-израильскому игилу - теперь уже в афганстане.
как толко Кто-то Другой начинает воевать с игилом Кроме пендосии - проблема быстро решается.
Ну да, это не как всеравно что ,незаконные вооруженные формирования ДНР ,воевали бы против незаконных вооруженных формирований лнр. Что те вне закона, что эти)))
Так и тут одни фанатики лупят ,таких же самых фанатиков ..диких и средневековых