«Талибан»* начал масштабную операцию против ИГ* в Афганистане

18:09 8.10.2021

Участники террористического движения «Талибан»* (запрещено в РФ) объявили о начале военной операции против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) сразу в нескольких провинциях Афганистана

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Сообщается, что бои проходят как минимум в четырех местах: Кабул, Нангархар, Кунар и Парван. По некоторым данным, именно в этих провинциях боевики ИГ* в последнее время особенно активны.

«Наши спецподразделения вместе с разведкой проводят операции против ИГ. Ожидаем, что сможем уничтожить это движение и положить конец его восстанию в стране», - заявил представитель «Талибана»* Билял Карими.