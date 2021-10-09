Шесть человек с российскими паспортами задержаны в Турции за шпионаж

В Турции задержали шесть иностранных граждан, которых подозревают в шпионаже. Операцию по задержанию проводили по двум адресам в Анталии и по трем адресам в Стамбуле. У задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, а также патроны, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Haberturk.

У задержанных также нашли документы. На фото видно, что один из паспортов, обнаруженных у подозреваемых, является российским.

© Haberturk

Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.

По данным СМИ, задержанные планировали вооруженные нападения для получения секретных данных с целью дальнейшего шантажа турецких властей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.10.2021, 20:53
    Гость: Гость

    Думал, Петров и Баширов это фейк.. оказывается, теперь СВР так и работает.. грубо и непрофессионально.. а как же традиции ЧК-НКГБ-МГБ?! Да одна группа Яши в страхе пол-Европы держала в 30-е..

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