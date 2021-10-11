Немцы предложили исключить Польшу из Евросоюза

Жители Германии призвали Польшу и Венгрию покинуть Евросоюз. Такую острую реакцию вызвала публикация в германских СМИ статьи о том, что Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции страны над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей.

На это госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал действия Польши атакой на ЕС, допустив выход Польши из союза, а министр иностранных дел Люксембурга заявил, что власти Польши "играют с огнем".

Немцы сошлись на том, что Польша и Венгрия, как страны, не уважающие права человека, должны покинуть ЕС.

"Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти. Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии", - прокомментировали статью немцы, добавиви, что Евросоюзу пора прекратить платить Польше.

"ЕС - это не банкомат и не улица с односторонним движением. ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе и немедленно начать соответствующий процесс", - резюмировали комментаторы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.10.2021, 17:37
    Гость: иван з.

    А кто-то обращал внимание на юридические нормы, когда СССР валили? Любые нормы работают только в нормальных условиях.
    В цирке перед вторым отделением униформа монтирует на арене клетку для выступления дрессированных хищников. Сооружение довольно хлипкое. Зверей сдерживает больше сам вид клетки. Но если взбесятся, не удержит ни клетка, ни хлыст, ни холостые выстрелы из пистолета.

  2. 11.10.2021, 17:28
    Гость: ответ

    По крайней мере не дадут замёрзнуть и сдохнуть, в отличие от "пахучего и цветущего Запада"!

  3. 11.10.2021, 16:57
    Гость: Марк Твен

    Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать.

  4. 11.10.2021, 16:53
    Гость: g

    я лишь воспроизвел то, чему меня Учили профессора в универах европы и что написано в вузовских учебниках(на западе).
    я Уверен, они знают Больше проигрывателя википедии.
    потому что Лично участвовали в процессе.
    однако я циник и Перепроверил чему меня учили - все сошлось с признаниями американской олигархии и документами спецслужб.
    у вас таки мания влезать в споры по вопросам в которыых вы не петрите с людьми на порядки более знающими.

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