Немцы предложили исключить Польшу из Евросоюза

09:53 11.10.2021

Жители Германии призвали Польшу и Венгрию покинуть Евросоюз. Такую острую реакцию вызвала публикация в германских СМИ статьи о том, что Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции страны над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей.

На это госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал действия Польши атакой на ЕС, допустив выход Польши из союза, а министр иностранных дел Люксембурга заявил, что власти Польши "играют с огнем".

Немцы сошлись на том, что Польша и Венгрия, как страны, не уважающие права человека, должны покинуть ЕС.

"Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти. Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии", - прокомментировали статью немцы, добавиви, что Евросоюзу пора прекратить платить Польше.

"ЕС - это не банкомат и не улица с односторонним движением. ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе и немедленно начать соответствующий процесс", - резюмировали комментаторы.